24 gadi pēc debijas: Harijs Vītoliņš par neaizmirstamo pirmo olimpiādi Soltleiksitijā
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš pirms 24 gadiem piedalījās savās pirmajās olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā, ASV. Toreiz - kā hokeja izlases kapteinis un Latvijas delegācijas karognesējs. Žurnāla "Patiesā Dzīve" jaunākajā numurā viņš dalās atmiņās par šo vēsturisko notikumu.
Hokejists Harijs Vītoliņš Latvijas izlasē debitēja 1993. gadā un kopumā valstsvienībā aizvadījis 110 spēles. Visu šo laiku gan viņa, gan komandas biedru prātos dzīvs bija sapnis par olimpiskajām spēlēm. Un tas piepildījās. Pirms 24 gadiem, būdams Latvijas hokeja izlases kapteinis, Harijs Vītoliņš bija arī Latvijas delegācijas karognesējs 19. ziemas olimpiskajās spēlēs, kas norisinājās 2002. gadā ASV, Jūtas štata galvaspilsētā Soltleiksitijā.
Nezini, uz kuru pusi skatīties
Šīs bija pirmās olimpiskās spēles pēc neatkarības atgūšanas ar Latvijas hokeja izlases piedalīšanos. “Tas, kas notiek pirmo reizi, vienmēr ir īpašs un interesants. Uz olimpiādi mēs braucām kā uz kaut ko jaunu un nezināmu. Bijām pieraduši, ka pasaules čempionātu laikā vienmēr dzīvojām viesnīcā pilsētas centrā, turklāt tikai hokejisti. Soltleiksitijā viss bija pilnīgi citādi – mitinājāmies studentu pilsētiņā, bija pilns ar sportistiem. Acis plati vaļā, nezini, uz kuru pusi skatīties. Vēro pārējos sportistus, mēģini atpazīt, kurš ir kurš. Pirmo reizi ieejot ēdnīcā – visi ēdām kopā –, nedaudz apjuku, kur tagad iet, ko darīt. Katrs varēja izvēlēties to, ko sirds kāro, un apsēsies, kur gribēja. Varējām satikties ar visām NHL zvaigznēm,” atmiņu pavedienu sāk šķetināt Harijs Vītoliņš. Līdzīga gaisotne valdīja visā pilsētiņā – lai kurp ietu, visur bija vērojama rosība.
Kā vienu no pārsteidzošākajiem mirkļiem Harijs atceras brīdi, kad, ieejot trenažieru zālē, dzīvē ieraudzīja jamaikiešu bobsleja komandu. “Zināju, ka par viņiem ir uzņemta filma (1993. gadā uz ekrāniem nonāca filma “Karstgalvji”). Un te nu bija arī paši stāsta varoņi – ieslēguši mūziku, cītīgi trenējās.”
Mēs ilgi uz to tiecāmies!
Tas, ka Latvijai Soltleiksitijā būs lielākā delegācija, kāda līdz tam bijusi, kļuva skaidrs jau 2001. gada februārī, kad mūsu hokejisti turnīrā Klāgenfurtē izcīnīja ceļazīmi uz olimpiādi. Tā teikt, trešais mēģinājums izrādījās veiksmīgs. Soltleiksitijā zviedru speciālista Kurta Lindstrēma vadībā Latvijas hokejisti A apakšgrupā spēlēja pret Austrijas, Slovākijas un Vācijas izlasēm.
“Labi atceros diskusijas ar treneri par piedalīšanos atklāšanas ceremonijā. Lindstrēms uzskatīja, ka komandai uz atklāšanu nav jāiet, jo jāgatavojas spēlēm. Tad es gāju pie viņa un skaidroju, ka dalība olimpiādē ir mūsu sapnis kopš 1991. gada un vajadzēja ilgu laiku, lai šo sapni piepildītu. Un tagad mēs neiesim?! Aptaujāju citus spēlētājus – vai tiešām negribat iet parādē? Izrādījās, ka piedalīties negribēja tikai viens. Treneris balstījās uz šo vienu pret. Tā mēs devāmies uz atklāšanas ceremoniju,” stāsta Harijs.
