Latvijas hokeja izlases treneris Vītoliņš drošs par vārtsargiem, ģenerālmenedžeris Kalvītis atklāj savainoto statusus
Latvijas vīriešu hokeja izlasē šobrīd par vārtsargiem ir vislielākā drošība, trešdien preses konferencē paziņoja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Pirmajā pārbaudes turnīrā olimpiskajā sezonā - "Vācijas kausa" izcīņā - no ceturtdienas līdz svētdienai Vācijas pilsētā Landshūtē bez Latvijas izlases piedalīsies arī Vācija, Slovākija un Austrija.
Savainojuma dēļ šobrīd izlasei nevar palīdzēt Kristers Gudļevskis, kurš no Eiropā spēlējošajiem latviešu vārtsargiem ir nomināli pirmais ripu ķērājs valstsvienībā. Gudļevskim gūstot traumu, uz izlasi izsaukts Ivars Punnenovs.
"Neredzēju iemeslu uz vienu turnīru ņemt Gudļevski un Punnenovu. Sākumā domāju dot Gudļevskim turnīru Vācijā, jo viņš tur spēlē, savukārt Punnenovam ļaut sargāt turnīrā decembrī. Par vārtsargu līniju jūtamies visdrošāk. Galvenais, lai nepieviltu traumas," teica Vītoliņš.
Tāpat izlases sastāvu papildinājis 17 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits, kurš rezultatīvi sācis sezonu Somijas augstākajā līgā un ir kandidāts uz augstu drafta pozīciju. "Mums sastāvs bija jāsāk plānot laicīgi, ap septembra beigām. Tobrīd, kad runājām, Šmits vēl nebija bijis pat U-20 izlasē, tāpēc arī Artis Ābols viņu vēlējās redzēt. Sākumā vēlējāmies, lai viss notiek pakāpeniski, taču viņš sezonu iesāka fantastiski ar lielu spēles laiku. Decembrī viņš netiks pie lielās izlases, jo gatavosies junioru pasaules čempionātam," stāstīja Vītoliņš. "Alberts neizvēlas vieglākos ceļus un nebaidās no atbildības. Viņš ir liels, spēcīgs hokejists ar labu slidojumu," jauno hokejistu raksturoja Vītoliņš.
To, vai vēl kāds no U-20 izlases kandidātiem nonāks pieaugušo valstsvienībā, izšķirs viņu sniegums pasaules junioru čempionātā. "Piemēram, Ēriks Mateiko pirms dažiem gadiem bija trešajā maiņā, bet pēdējā čempionātā bija viens no līderiem, parādot sevi no citas puses. Domāju, ka šogad atkal kāds no sevis ko parādīs," secināja Vītoliņš.
Savukārt ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis, stāstot par savainotajiem hokejistiem, teica, ka aizsargs Kristiāns Rubīns un uzbrucējs Rūdolfs Balcers ap gadu miju atgriezīsies uz ledus, bet Gudļevskim pēc operācijas prognozē trīs līdz četru mēnešu atlabšanu.
Tāpat Kalvītis atklāja, ka 30. decembrī jānosauc provizoriskais 25 spēlētāju sastāvs olimpiskajām spēlēm, kā arī 35 spēlētāji, kas ir paplašinātajā sarakstā. "Ja kāds no šiem 25 spēlētājiem traumas dēļ nevarēs piedalīties olimpiskajās spēlēs, mums būs sastāvs, no kura līdz 11. februārim varam ņemt hokejistus pamatsastāvam," teica Kalvītis.
Vītoliņam turnīrā palīdzēs treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis. Latvijas izlase šajās sacensībās ir startējusi tikai vienu reizi, 2020. gadā triumfējot turnīrā. Covid-19 ierobežojumu dēļ turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvijas valstsvienība, Vācijas izlase un Vācijas U-23 komanda.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija);
aizsargi - Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kaspars Daugaviņš ("Mogo"/RSU), Emīls Veckaktiņš ("Ajoie", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Trenčīnas "Dukla", Slovākija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Roberts un Rihards Bukarti, Filips Buncis (visi - bez kluba).