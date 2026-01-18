Vītoliņš par Ābola savainojumu: tas ir uz ilgu laiku
Latvijas hokejista Rodrigo Ābola gūtā trauma prasīs ilgu atlabšanas periodu, atzina Latvijas vīriešu hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Jau ziņots, ka Ābols sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā Filadelfijas "Flyers" rindās iedzīvojās kājas traumā un tikai ar komandas biedru palīdzību pameta laukumu. Pēc spēles "Flyers" galvenais treneris Riks Tokets savainojumu vērtēja kā nopietnu.
"Viņam ir smagi. Ir kaut kāds kaula plīsums un sastiepta potīte. Tas ir uz ilgu laiku. Jau vakar sākām domāt, šodien sazvanīsimies ar visiem treneriem. Vai nu mainīsim stratēģiju ar [Zemgu] Girgensonu centrā, vai nu meklēsim jaunu centru. Risinājums būs jāpieņem visai ātri," sarunā ar portālu "lsm.lv" skaidroja treneris.
Vītoliņš norādīja, ka Ābolu sastāvā varētu aizstāt Deniss Smirnovs, kurš spēlē kā centra uzbrucējs, vai arī Miks Indrašis, Rihards Bukarts vai Toms Andersons. Viņš piebilda, ka, veidojot sākotnējo sastāvu, kā viens no rezervistiem centra uzbrucēja pozīcijā bija arī Haralds Egle.
"Jāskatās, kurš spēcīgs iemetienos. Ir daudz faktoru. Skaidrs, ka būs daudz jāspēlē aizsardzībā. Centra pozīcija ir ļoti svarīga," izcēla treneris.
Latvijas hokejisti Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs C grupā tiksies ar ASV, Vāciju un Dāniju. C grupas pirmajā mačā 12. februārī latvieši spēkosies ar ASV, 14. februārī paredzēta spēle ar Vāciju, bet dienu vēlāk Latvijas hokejisti stāsies pretī Dānijai.
Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas. A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija.
Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.