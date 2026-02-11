Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Vītoliņš pirmo pretinieci vērtē kā ļoti dinamisku
Latvijas vīriešu hokeja izlasi pirmajā olimpisko spēļu hokeja turnīra mačā ar ASV hokejistiem sagaida daudz fiziskās spēlēs, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Latvijas hokejisti ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra pirmajā mačā spēkosies ar ASV izlasi. Spēle sāksies plkst. 22.10 pēc Latvijas laika.
"Mēs skatījāmies pārsvarā visas spēles no Četru nāciju turnīrā. Individuāli ļoti spēcīgi, ļoti dinamiska komanda, būs daudz fiziskās spēles un daudz kontakta. Jābūt tam gataviem," par gaidāmajiem pretiniekiem teica Vītoliņš. "Mums jāpalīdz vārtsargam, viņam ir jāķer tas, kas ir jāķer, un jāķer tas, kas ir vēl bīstamāks, jo vārtsargs mums noturēts spēlē. Jo ilgāk turēsimies spēlē, jo ilgāk pretinieks nervozēs. Tad ir arī iespēja ieķerties un radīt pretuzbrukumus," viņš piebilda.
Vītoliņš norādīja, ka, neskatoties uz to, ka Ziemeļamerikā spēlējošie latvieši pievienojās valstsvienībai jau svētdien, tikai trešdien izdevies aizvadīt treniņu ar pilnu sastāvu. "Izgājām cauri tām standartpozīcijām, kas mūs visvairāk sagaidīs, lai puiši saprot, kurā mirklī kā spēlēt. Izgājām aizsardzību, jo skaidrs, ka pretinieks mūs mēģinās iespiest zonā, kā izveidot pēc tam pretuzbrukumu. Visi labā garastāvoklī. Optimistiski, ka spēle ar Šveici parādīja, ka puišiem ir laba dinamika, laba kustība un bija laba sadarbība," stāstīja treneris.
"Vispār ierašanās Latvijas izlasē ir ūnikums mums, jo mēs esam izmētāti pa visu pasauli, bet tajā brīdī, kad satiekas, puišiem ir ar ko runāt, ir ar ko apspriesties. Gaisotne ģērbtuvē ir kaut kas tāds, kā nav citām izlasēm," viņš turpināja. Ierasti Latvijas izlase sezonas svarīgāko turnīru, pasaules čempionātu, aizvada vien pavasara beigās, bet olimpiskās spēles norisinās februārī, un Vītoliņš skaidroja, ka arī tas ietekmē komandas gatavību.
"Jūtams, ka puiši ir tādā labā ritmā, formā, un šeit ir vajadzīgas tikai mazas nianses. Brīvajā laikā katrs piestrādā pie tā, kas viņam vajadzīgs, jo fiziskā forma visiem ir laba," piebilda treneris. Vītoliņš izcēla, ka olimpisko spēļu turnīrs ir īss, un spēlētājiem tas ir jāizbauda, taču tajā pašā laikā katra spēle var kaut ko izšķirt. "Gribas vinnēt, un ja tu uzvari, tad tu tiec augstāk. Nākamajā kārta var sanākt kāds vājāks pretinieks, tāpēc izejam uz katru spēli ar domu uzvarēt," viņš norādīja.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim. Latvijai grupā vēl paredzētas spēles pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī.