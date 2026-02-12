Sandis Ozoliņš ar bijušo sievu panākuši izlīgumu - hokeja leģenda šķirsies no prāvas naudas summas
Latvijas hokeja izlases treneris Sandis Ozoliņš ar bijušo sievu Sandru Ozoliņu vienojies par izlīgumu un izmaksās viņai 650 000 eiro.
Rīgas rajona tiesa apstiprinājusi izlīgumu starp Ozoliņu un viņa bijušo sievu. Saskaņā ar vienošanos, Ozoliņa atsakās no visām prasībām, ko viņa cēla pret bijušo vīru, savukārt Ozoliņš apņemas viņai izmaksāt 650 000 eiro.
Iepriekš ziņots, ka Ozoliņa no bijušā vīra prasīja piedzīt 1,64 miljonus eiro un pusi no viņam piederošajām "Golfs & karti" kapitāldaļām.
Treneris patlaban ir iesaistīts citā tiesvedībā ar viņa biznesa partneri, žurnālistu Armandu Puči par golfa laukumu apsaimniekojošā uzņēmuma dalībnieku sapulces lēmumiem.
Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš uz laukuma un ikdienā
Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš laiku lokos.
Puče vērsies tiesā, prasot atzīt par spēkā neesošu SIA "Golfs & karti" 2024. gada 9. decembra dalībnieku sapulces lēmumu.
Ekonomisko lietu tiesa (ELT) prasību noraidīja, bet lēmums tika pārsūdzēts.
Iepriekš Puče bija vērsies ELT, lūdzot atzīt par spēkā neesošiem arī "Golfs & karti" 2024. gada 28. oktobra dalībnieku sapulces lēmumus, norādot, ka sapulcē nepiedalījās un nav par tiem balsojis, jo par sapulci viņam netika paziņots, kā arī sapulcē pieņemtie lēmumi esot pretēji Pučes tiesībām un interesēm.
Šo Pučes prasību ELT apmierināja un par spēkā neesošiem atzina minētajā dalībnieku sapulcē pieņemtos lēmumus par grozījumu izdarīšanu uzņēmuma statūtos. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību šajā lietā un spriedums stājies spēkā.
Jau ziņots, ka 2002. gadā toreizējais Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs Ozoliņš Rīgā, Ķīšezera krastā, izveidoja golfa laukumu, bet sporta žurnālists Puče kļuva par "Ozo golfa kluba" direktoru. Amatu Puče atstāja 2022. gadā.
Golfa laukumu apsaimnieko "Golfs & karti", kuras īpašnieki ir Ozoliņš (90% daļu) un Puče (10% daļu).
"Golfs & karti" reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,398 miljoni eiro. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 370 270 eiro apgrozījumu, kas bija par 12% mazāk nekā 2023. gadā, un 12 240 eiro peļņu.
Puči un Ozoliņu saista ne tikai biznesa pārvaldīšana, bet arī grāmatas, jo Puče ir vairāku biogrāfisku grāmatu par Ozoliņu autors.
Nedz Ozoliņš, nedz Puče plašākus komentārus par tiesvedību iemesliem nesniedza.