Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš uz laukuma un ikdienā
Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš laiku lokos.
Sandis Ozoliņš par tiesāšanos ar bijušo sievu: "Ja viņa uzvar, tad esmu uz ielas..."
Septembra vidus bija ļoti saspringts laiks Latvijas ledus hokeja leģendai Sandim Ozoliņam - NHL čempionam divreiz nācās stāties tiesas priekšā. Tiesāšanās ir pat ar bijušo sievu Sandru Ozoliņu.
Rīgas rajona tiesa jau vairākus gadus turpina skatīt Sandras Ozoliņas prasību pret bijušo vīru. Uz kārtējo tiesas sēdi ieradās pats Sandis Ozoliņš, bet Sandru Ozoliņu, kura jau daudzus gadus dzīvo ASV, pārstāvēja advokāts. Pēc šīs sēdes, kas atkal tika atlikta, Ozoliņš žurnālam "Kas Jauns" atklāja, ka bijušās sievas prasības apmierināšanas gadījumā viņš nonākšot gluži vai uz ielas, jo viņam tikšot atņems teju viss, arī uzņēmums SIA "Golfs & karti", kas apsaimnieko "Ozo golfa klubu" un kurā Sandim piederot 90 procenti daļu. Kāpēc vairāk nekā desmit gadu pēc šķiršanās Sandra Ozoliņa vērsusies pret savu bijušo vīru?
Pieprasa vairāk nekā pusotru miljonu
Ozoliņš savu pirmo sievu Sandru noskatīja jau skolas gados. Viņi apprecējās 1992. gadā, un, kad Sandis Ozoliņš noslēdza līgumu ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Sanhosē "Sharks", kopā ar viņu uz ASV devās arī sieva. Amerikā pasaulē nāca divi dēli Roberts un Kristofers, 2009. gadā Sandis atgriezās Latvijā, bet sieva ar bērniem palika ASV, paziņojot, ka atpakaļ uz Latviju pārcelties negrasās. Pēc gada Ozoliņš tiesā iesniedza šķiršanās prasību, laulība tika šķirta 2011. gadā.
Bijušie laulātie nu jau vairākus gadus tiesājas. Sandras Ozoliņas prasība tiesā pret Sandi Ozoliņu ir par naudas piedziņu, kapitāldaļu reģistrēšanu un prasības nodrošinājumu, no bijušā vīra pieprasot 45 procentus daļu no viņa uzņēmuma un 1 641 909,58 eiro. Savukārt Sandis Ozoliņš iesniedzis pretprasību par vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu. Septembra trešajā nedēļā tiesas sēdē šī lieta netika izskatīta, jo iepriekšējā dienā tiesa no prasītājas puses saņēma pieteikumu par papildu prasību piemērošanu un pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļu atcelšanu. Proti, prasītāja lūdz, ka līdz galīgā sprieduma spēkā stāšanās brīdim Sandra Ozoliņa ir SIA "Golfs & karti" uzņēmuma dalībnieks ar daļām, kas veido 45 procentus no uzņēmuma pamatkapitāla, un Sandrai Ozoliņai ir visas šī SIA dalībnieka tiesības, tostarp piedalīties sabiedrības pārdalē, balsojumos, dalībnieku sapulcēs un valdē, piedalīties sabiedrības peļņas sadalē, saņemot dividendes. Tā kā šie pieteikumi pieņemti dienu pirms tiesas sēdes, ne tiesa, ne atbildētāja puse nebija ar šīm prasībām detalizēti iepazinušies, tiesa lēma lietas izskatīšanu atlikt, un nākamā tiesas sēde notiks pēc dažām nedēļām.
Ozoliņš par ģimeni esot rūpējies
Ja līdz šim Sandis Ozoliņš reti kad komentēja savu personisko dzīvi, tad pēc šīs tiesas sēdes viņš bija neierasti vaļsirdīgs. “Es tiešām nezinu, kāpēc tieši tagad, tik daudzus gadus pēc mūsu šķiršanās, viņa pret mani vērsās tiesā. Man šķita, ka mums bija kaut kāda sapratne par mūsu abu dzīvēm un mūsu mantiskajiem stāvokļiem, bet realitāte izrādījās cita. Šī prasība pret mani pirmo reizi tika celta, kad strādāju pavisam citā valstī, un toreiz tika izmantots interesants gājiens – paziņojumu par prasību atsūtot uz manu deklarēto adresi, labi zinot, ka es tur neuzturos un šo paziņojumu nesaņemšu. Protams, es nekādi nevarēju atbildēt uz šo prasību, jo, gluži loģiski, par tādu nezināju, tāpēc man uzreiz tika noslēgti visi konti,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Sandis Ozoliņš.
Viņš stāsta, ka pēc šķiršanās esot bijušo ģimeni materiāli nodrošinājis. “Līdz mūsu abu bērnu pilngadībai un vēl pat ilgāk maksāju 25 tūkstošus mēnesī, bijušajai sievai atstāju māju, visu sadzīvi, automašīnu, vēl viņai samaksāju 350 tūkstošus, atstāju viņai visu naudu kontā. No sievas vecākiem, lai viņi varētu sev iegādāties jaunu dzīvesvietu, par 400 tūkstošiem eiro atpirku savu, viņiem reiz par vienu eiro uzdāvināto īpašumu Baltezerā, atdevu savu S klases mersedesu... Vēl es bērniem izglītības fondos katram atstāju pa 130 tūkstošiem, lai viņi varētu uzsākt mācības. Taču viņi augstāko izglītību nav ieguvuši, un es nezinu, kur šī fondos noguldītā nauda iztērēta. Man nav sev pārmetumu, ka esmu kaut ko liedzis saviem bērniem, izņemot, protams, savu klātbūtni. Un man šķiet, ka esmu pilnībā izpildījis to, kas šķiroties tika prasīts, līdz dēli kļūst pieauguši un patstāvīgi. Es pat piedāvāju dēliem nākt uzņēmuma "Golfs & karti" valdē, taču to viņa noraidīja. Izvēlējās iesaistīt juristu un iet citu ceļu. Bet nupat, šajā tiesā iesniegtā viņas prasība nozīmē, ka jau pirms tiesas sprieduma gandrīz viss mans uzņēmums pieder Sandrai,” emocionāls ir Sandis Ozoliņš, turpinot: “Ko viņa no manis grib? Visu! Ja otra puse uzvar tiesā, tad esmu uz ielas. Pat manu NHL čempiona gredzenu un izcīnītā Stenlija kausa miniatūro kopiju, visas manas NHL trofejas neatdod – tas viss ir pie bijušās sievas!”
Ozoliņam ir sava versija, kāpēc bijusī sieva tā rīkojas: “Esmu dzirdējis par lieliem plāniem golfa laukuma vietā attīstīt privātmāju rajonu, Rīgas domē jau esot sarunāta teritorijas zonējuma maiņa. Es tādam projektam nepiekrītu, tāpēc mani vajag no šī uzņēmuma dabūt nost.”
Attiecības ar dēliem joprojām vēsas
“Ko lai saka – nevajag parakstīt dokumentus, neticiet, ka viss būs tā, kā sākumā domāts,” par šo tiesvedību saka Sandis Ozoliņš, piebilstot, ka nepiekrīt bijušās sievas izvirzītajām prasībām: “Šķiršanās laikā viena no vienošanām bija prasības lielums attiecībā uz manu mantisko stāvokli. Un šī viņas prasība neatbilst manam šā brīža mantiskajam stāvoklim, turklāt dēli sen jau ir pieauguši, viņi paši sevi var nodrošināt.”
Bet kāda ir Sanda Ozoliņa saikne ar viņa un Sandras bērniem? Vecākajam dēlam Robertam nu jau ir 31 gads, Kristoferam ir 28, bet attiecības ar bijušo ģimeni Sandim ir vēsas, pareizāk sakot – nekādas. Turklāt nesen intervijā žurnālam "Ievas Stāsti" Ozoliņš, kurš izveidojis jaunu ģimeni un kuram laulībā ar Inu Avlaseviču piedzimis dēls Olivers, atzina, ka pēc šķiršanās saziņa ar vecākajiem dēliem pārtrūkusi un viņš pat nezina, kā viņi dzīvo.
Sandis Ozoliņš un Ina Avlaseviča 2020. gada vasarā
Sandis Ozoliņš un Ina Avlaseviča "Lido" atpūtas centra pēc dīkstāves atkalatklāšanas pasākumā.
Tagad žurnālam "Kas Jauns" Ozoliņš teic, ka pēc šķiršanās reiz, kad ieradies Amerikā, mēģinājis sazināties ar bijušo sievu, taču neveiksmīgi: “Prasīju padomu, kā varētu atjaunot attiecības ar dēliem, bet man atbildēja, ka nevēlas ar mani runāt, ka esmu ļoti daudz sāpinājis. Kopš tā laika neesam runājuši. Nenoliegšu, ka esmu sāpinājis, ģimenes dzīvē nebiju paraugpilsonis, tāpēc jau arī izšķīrāmies. Bet es uzņemos savu atbildību, cenšos mainīt savu attieksmi pret dzīvi, laboties. Es neslēpjos no tā, ko esmu izdarījis pagātnē. Nauda jau nesadziedē tās emocionālās rētas, ko pirms tam biju radījis. Toreiz dzīvē man bija citas prioritātes, no tām cieta man tuvie cilvēki – sieva, bērni, vecāki, māsa. Viņi visi dabūja savu devu no manis radītajām nepatīkamajām lietām. Jā, es nekad neesmu pretendējis uz paraugcilvēka statusu, es neesmu labs piemērs ģimenes dzīvei kā tēvs.”
Ar vidējo dēlu Sandim pēdējos mēnešos gan esot atsākusies komunikācija. Viņi pirms mēneša Amerikā satikušies, lēnām tiek atjaunotas tēva un dēla attiecības. “Protams, nav viegli. Patiesībā tieši dēls bija iniciators mūsu saziņai. Viņš bija izlasījis interviju, kurā atklāju, ka ar bērniem man nav saziņas. Viņa draudzene teikusi, lai uzrakstot beidzot savam tēvam. Viņš pat jautājis, ko lai rakstot, un viņa ieteikusi, lai vismaz sāk ar “Sveiki!”. Izrādījās, ka ar to pietika, lai sāktu šo mūsu attiecību izveidošanas procesu. Taču ar vecāko dēlu man gan vēl nav nekāda kontakta. Kā viņa brālis pateica – es vēl esot viņa melnajā sarakstā. Vēl ir nepieciešams laiks, taču vidējais dēls palīdzēšot, lai arī brālis ar mani sazinātos,” atklāj Sandis Ozoliņš.
Ozoliņa sieva: “Netika pildītas saistības!”
Kāpēc tagad, vairāk nekā desmit gadu pēc šķiršanās, Sandra vērsusies pret savu vīru tiesā? Žurnālam "Kas Jauns" izdevās iegūt arī viņas komentāru. “Man ir ļoti sāpīgi un nepatīkami, ka Sandis tik daudzus gadus nav vēlējies izpildīt tās saistības gan pret mani, gan pret bērniem, kuras bija apņēmies izpildīt, šķirot laulību. Laulības šķiršanai piekritu tikai pēc tam, kad mēs parakstījām notariālu aktu, kurā viņš apņēmās maksāt bērniem ik mēnesi uzturlīdzekļus līdz 2021. gadam. Tāda bija vienošanās, jo Sandis pārvācās prom no Amerikas, un man par nepilngadīgajiem puikām tālāk bija jārūpējas vienai bez jebkādas palīdzības. Normālā situācijā pat šķiroties tēvi parasti rūpējas par bērniem, ved tos uz skolu, treniņiem, iesaistās viņu dzīvē un tamlīdzīgi – man tas viss bija jādara vienai, jo mums Amerikā nebija nekādu radu, kas varētu palīdzēt ikdienas gaitās. Patiesībā jau lielā mērā situācija arī pirms tam šajā ziņā bija līdzīga, bet laulības laikā vismaz varēju paļauties uz to, ka Sandis nodrošinās ģimenes finansiālo pusi un es varu gādāt par abiem bērniem, kas man likās dabiski un loģiski. Katrā ziņā, tā arī bija Sanda vēlme, ka es rūpējos par bērniem, bet viņš par finansēm, ko arī respektēju,” uzsver Sandra.
Vaicāta, kad tad starp bijušajiem laulātajiem sākās domstarpības un kāpēc tik ilgi gaidīts, lai vērstos tiesā, Ozoliņa atbild: “Uzturlīdzekļus viņš pārtrauca maksāt jau 2016. gadā, kad bija izveidojis jaunu ģimeni. Prasība tika celta 2021. gadā, jo Sandis līdz tam solīja nokārtot savas parādsaistības, taču tas netika darīts. Un tā nav patiesība, ka dēli nav ieguvuši izglītību. Gluži pretēji – ar pārtraukumiem (kas zināmā mērā arī saistīti ar to, ka Sandis pārtrauca maksāt uzturlīdzekļus) abi dēli turpināja studijas, un katrs ir ieguvis sev izglītību.”
Prasības pieteicēja arī izskaidro, kāpēc viņa pretendē uz Sanda Ozoliņa uzņēmuma "Golfs & karti" daļām. “Nav taisnība, ka uzņēmums pieder tikai viņam – tas ir tiešā pretrunā tam, kas rakstīts notariālajā aktā. Uzņēmums un visi pārējie īpašumi tika iegūti mūsu laulības laikā, un, šķirot laulību, mēs šos īpašumus sadalījām, parakstot šo notariālo aktu. Šajā vienošanās viņš apņēmās pārdot golfa klubu un pusi naudas atdot man, bet, ja to neizdara, tad pārrakstīt uz mana vārda pusi no golfa kluba akcijām. Manuprāt, diezgan skaidri un saprotami nosacījumi, taču ne vienu, ne otru savu pienākumu Sandis tā arī nav izpildījis. Turklāt pēc ziņām no Latvijas saprotu, ka viņš cenšas panākt, ka pat gadījumā, ja es uzvaru tiesā, tad faktiski uzņēmumā vairs nav nekādas mantas, jo golfa klubu jau šobrīd izmanto un apsaimnieko citi uzņēmumi. Es ceru, ka tas tā nenotiks, taču tas, cik ilgi jau iet tā tiesa, man rada bažas,” – tā Sandra Ozoliņa.