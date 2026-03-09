Latviešu diriģents Andris Nelsons.
“Tas bija negaidīti!” Nelsons komentē Bostonas orķestra lēmumu nepagarināt darba līgumu
Latviešu diriģents Andris Nelsons atzīst, ka Bostonas simfoniskā orķestra (BSO) valdes lēmums nepagarināt ar viņu līgumu nav bijis gaidīts vai vēlēts, taču apliecina apņemšanos turpināt pildīt muzikālā vadītāja pienākumus līdz pilnvaru beigām 2027. gada augustā, liecina diriģenta paziņojums orķestra mūziķiem.
Nelsons uzsver, ka valdes lēmums nav saistīts ar mākslinieciskajiem standartiem vai sniegumu viņa darbības laikā.
"Mans mērķis ir skaidrs: aizsargāt mūziku, atbalstīt orķestra stabilitāti un turpināt uzstāties ar Bostonas simfoniskā orķestra mūziķiem visaugstākajā mākslinieciskajā līmenī," teikts diriģenta paziņojumā.
Vienlaikus BSO mūziķi sociālajos tīklos publiski paziņojuši, ka iebilst pret valdes lēmumu.
Kā jau ziņots, BSO piektdien paziņoja, ka nepagarinās līgumu ar Nelsonu, kurš orķestri vada kopš 2014. gada. Orķestra izpilddirektors Čads Smits skaidroja lēmumu ar nesaskaņām par nākotnes vīziju.
Nelsons ir vairākkārtējs "Grammy" balvas laureāts un vada arī Leipcigas "Gewandhaus" orķestri.