Noslēdz Latvijas valstspiederīgo repatriāciju no Tuvo Austrumu reģiona
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" izpildījusi četrus Ārlietu ministrijas (ĀM) organizētus repatriācijas reisus no Dubaijas uz Rīgu, ar kuriem Latvijā atgriezās 569 valstspiederīgie, viņu ģimenes locekļi un citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi, informēja ĀM.
Pēc ministrijas aplēsēm kopumā no Tuvo Austrumu reģiona izceļojuši ap 700 Latvijas valstspiederīgo, kuri bija reģistrējušies Konsulārajā reģistrā un lūdza ĀM atbalstu. Daļa Latvijā atgriezās ar "airBaltic" un citu ES dalībvalstu repatriācijas reisiem, daļa patstāvīgi.
ĀM atzīst, ka ne visi, kuri ir reģistrējušies Konsulārajā reģistrā, patlaban plāno izceļot no savām mītnes valstīm. Tādējādi lielākā daļa to valstspiederīgo, kuri bija vēlējušies izceļot no krīzes skartajām Tuvo Austrumu reģiona valstīm, ir raduši šādu iespēju. Tāpat ĀM novērojusi, ka avioreisu pieejamība pakāpeniski atjaunojas.
ĀM patlaban neplāno organizēt jaunus repatriācijas reisus, un arī citas ES dalībvalstis noslēdz repatriācijas procesu. Turpmāk palīdzība Latvijas valstspiederīgajiem tiks sniegta individuāli.
Jau rakstīts, ka ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildēja ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.
Izraēla piektdien bombardēja Irānas režīma mērķus Teherānā un šiītu teroristiskā grupējuma "Hizbollah" pozīcijas Beirūtā, un ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņoja, ka ASV drīzumā ievērojami pastiprinās triecienus Irānai.
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka pēc jebkuras Irānas kapitulācijas ASV un tās sabiedrotie strādās, lai Irānu "atgrieztu no iznīcības sliekšņa, padarot to ekonomiski lielāku, labāku un spēcīgāku nekā jebkad agrāk". Taču tas būšot atkarīgs no jaunās Irānas vadības, kam jābūt pieņemamai ASV. Tāpat ASV prezidents pavēstīja, ka vēlas "padarīt Irānu atkal dižu".