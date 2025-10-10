Sandis Ozoliņš: "Puče, vai esat labs cilvēks?" Tiesas sēdē kā īstā Holivudas drāmā
Vai viņi bija draugi? Iespējams. Pirms izveidoja kopīgu uzņēmumu, žurnālists Armands Puče un ledus hokeja leģenda Sandis Ozoliņš bija pazīstami jau desmit gadu. Puče pat uzrakstīja grāmatu par Stenlija kausa ieguvēju, vēlāk abi ķērās pie Latvijā pirmā 18 bedrīšu golfa laukuma izveides.
2003. gadā tika izveidots uzņēmums SIA "Golfs & karti", kam īpašnieki ir Ozoliņš un Puče – Sandim pieder 90 procenti uzņēmuma, Armandam 10. Kamēr Ozoliņš visu savu uzmanību veltīja profesionālajai sportista karjerai gan kā hokejists, gan kā treneris, visas rūpes par "Ozo golfa klubu" uzņēmās Puče, kurš bija tā direktors. Līdz viņu ceļi šķīrās 2022. gada pavasarī, kad Ozoliņš meta hokeju pie malas un nolēma pilnībā pievērsties uzņēmumam. Tagad tas viss nonācis tik tālu, ka bijušie partneri vairs nesveicinās un pat tiesājas. Tiesvedības ir vairākas, viena no tām notika nesen, kad Ekonomisko lietu tiesa skatīja SIA "Golfs & karti" prasības pieteikumu par Armanda Pučes izslēgšanu no uzņēmuma. Šī tiesas sēde bija kā Holivudas drāmas par kādu šķiršanās prāvu cienīgs sižets. Emocijas kūsāja, garlaicīgi šajās vairāk nekā piecās stundās nebija ne mirkli.
Nav bijis krietns un rūpīgs saimnieks jeb Ko Ozoliņš pārmet Pučem?
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", tiesas sēdē SIA "Golfs & karti" pārstāvēja sabiedrības valdes priekšsēdētājs Sandis Ozoliņš ar advokātu, bija ieradies arī atbildētājs Armands Puče ar advokātu. Jau tiesas sēdes sākums liecināja, ka emocijas sitīs augstu vilni. Proti, ierodoties tiesas ēkā, Ozoliņš un Puče pat nesasveicinājās, notika arī Ozoliņa visai asa vārdu pārmaiņa ar pretējās puses advokātu.
Par ko tad ir šī tiesvedība? Tiesa informēja, ka prasītājs apgalvo – Armands Puče laikā, kad vienlaikus bija gan sabiedrības valdē, gan dalībnieks, nepildīja savas saistības, kā arī nodarīja būtiskus kaitējumus sabiedrības interesēm. Un šīs tiesvedības galvenais pamats – vai prasītājs spēj pierādīt atbildētāja nodarīto būtisko kaitējumu un vai tas ir pamats dalībnieka izslēgšanai.
Prasītāja uzskaitītie iemesli, kāpēc Puče ir izslēdzams, bija dažādi. Ozoliņa advokāta nolasītais saraksts bija gana garš: Puče neesot piedalījies pamatkapitāla palielināšanā; nav pareizi veikta finanšu uzskaite; konstatēts, ka ir viltoti un komercreģistrā iesniegti vairāki dokumenti, to skaitā dalībnieku sapulču protokoli, uz kuriem atrodas viltots Sanda Ozoliņa paraksts; Puče esot izmantojis sabiedrību un sabiedrības naudu, lai slēgtu “vairākus apšaubāmus līgumus” ar SIA "Mediju nams" par sevis sarakstītu grāmatu izdošanu; sabiedrības vārdā slēdzis nomas līgumus ar citiem komersantiem par tirgus vērtībai neatbilstoši zemu nomas maksu; Puče vērsies tiesā pret sabiedrību ar prasību tai atmaksāt viņa veikto aizdevumu, vērsies policijā ar dažādiem iesniegumiem... “Šāda rīcība nav sabiedrības interesēs, tā kaitē sabiedrībai, sabiedrība spiesta juridiski aizstāvēties, tērēt naudas līdzekļus, cieš reputācija, līdz ar to Armands Puče ir pelnījis, lai viņu izslēdz no šīs sabiedrības. Viņš nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Un tas nav vienreizējs gadījums, bet sistemātiska kaitnieciska rīcība!” uzsvēra prasītāja advokāts.
Puče pārmetumus noraida
Kad tika dots vārds atbildētājam, Armands Puče savu runu iesāka: “Mūsu kompānija šogad atzīmē 26 gadus. Tas ir ilgs laiks. Un, ja šajā laikā kompānija izveido golfa kultūru Latvijā, tad, uzklausot šos pārkāpumus, ir mulsinoši, kāpēc tad šī kompānija nav bankrotējusi!” Turpinājumā Puče atskatījās vēsturē, kā divi jauni cilvēki kopā uzsākuši “ambiciozu, ārkārtīgi drosmīgu” idejas realizāciju, kā viņš palīdzējis kolēģim (Puče tiesas sēdē Ozoliņu sauca par kolēģi), kurš tajā laikā bija aizņemts ar profesionālo sportu, īstenot šo projektu..., līdz runātāju pārtrauca tiesa: “Pučes kungs, es saprotu, ka protat skaisti runāt, esat žurnālists, bet... šāda liriskā atkāpe nav nepieciešama.”
Pēc šīs iebildes Puče sāka noraidīt viņa virzienā izteiktos prasītāja pārmetumus, izstāstot, piemēram, ka sabiedrība nav ieguldījusi savus līdzekļus viņa grāmatu izdošanā, bet gluži pretēji – ar grāmatām gūtos ienākumus viņš ieguldījis uzņēmuma attīstībā. Bet par noslēgtajiem nomas līgumiem Puče uzsvēra: “Visi šie gadījumi – bija izdevīgi vai nebija – ir jāskata kontekstā ar attiecīgo laika periodu. Golfa laukums tika radīts kā pirmreizīgs objekts, un teikt, ka tas neatbilst tirgus principiem, ir ārkārtīgi nekorekti, jo tad šajā segmentā nebija nekāda tirgus! Un visos pieminētajos gadījumos šie procesi tika saskaņoti, visos gadījumos šī kārtība, kāda tika ieviesta, ir no valdes priekšsēdētāja puses, un es šo kārtību pieņemu. Es nevaru atļauties kaut ko interpretēt viena iemesla dēļ, jo, ja kaut kas notiek, mana reputācija cietīs! Bet 2022. gada pavasarī valdes priekšsēdētājs pateica, ka viņu mana reputācija neuztrauc. Tāpēc, kad 2022. gadā valdes priekšsēdētājs izdomāja pats turpināt šo iesākto darbu – taču mums bija atšķirīgi uzskati, kā jāizskatās vienai vai otrai lietai –, izlēmu atkāpties.”
“Biju mazliet emocionāls, par ko atvainojos, taču vēlreiz uzvēršu, ka vadīju šo uzņēmumu kopā ar valdes priekšsēdētāju, kurš zināja, ko es daru, kāpēc tā daru. Un, ja tagad viņš ir ieraudzījis citus apstākļus, tad kāpēc es 23 gadu laikā nesaņēmu nevienu iebildumu, nevienu pārmetumu? Valdes priekšsēdētājs taču jebkurā brīdī varēja mani izmest no darba vai ietekmēt manu darbību! Bet tas nenotika! Kāpēc tā? Tā vietā valdes priekšsēdētājs apsolīja man uzcelt pieminekli par darbu golfa klubā,” savu uzrunu noslēdza Armands Puče.
Ozoliņš nav zinājis, ka ir valdes priekšsēdētājs
Un tad sākās tiesas sēdes atraktīvākā daļa. Proti, kad tiesa gan uzdeva jautājumus abām pusēm, gan aicināja abām pusēm uzdot jautājumus viena otrai, emocijas bija ļoti sakarsētas. Piemēram, Sandis Ozoliņš apgalvoja, ka nemaz nav zinājis, ka ir šā uzņēmuma valdes loceklis: “Pārbaudot dokumentus, protokolā pamanīju, ka 2006. gada oktobrī notikusi dalībnieku sapulce, kurā lemts par Sanda Ozoliņa iecelšanu sabiedrības valdē. Bet es tajā brīdī atrados treniņnometnē ASV, līdz ar to nevarēju kļūt par valdes priekšsēdētāju un mans paraksts zem šā lēmuma ir viltots.”
Uz tiesas jautājumu, vai tad Ozoliņš vispār nav vēlējies būt uzņēmuma valdē, viņš atbildēja: “Nekādā gadījumā! Es gribēju būt tikai īpašnieks.” Tiesa pauda izbrīnu, kāpēc tikai tagad viņš par to izsaka pretenzijas, lai arī valdē bija no 2006. gada, un Ozoliņš atbildēja: “To, ka esmu izvēlēts par valdes priekšsēdētāju un ko tas nozīmē, kāda ir atbildība, uzzināju tikai tad, kad sāku iedziļināties dokumentos. Es pat nezināju, ka esmu valdē, uzskatīju, ka esmu tikai un vienīgi īpašnieks.” Un šajā brīdī Pučes sejā pavīdēja smīns, bet tiesa piebilda: “Interesants jaunums.”
Pēc tam tiesa Ozoliņam vaicāja: “Vai prasītājs piekrīt vai nepiekrīt apgalvojumam, ka jums šo 23 gadu laikā nebija pārmetumu par atbildētāja darbu? Bija kādi oficiāli izteikti pārmetumi Pučes kungam, celtas pret viņu prasības?” Lūk, Sanda Ozoliņa atbilde, citēta vārds vārdā: “Oficiālas prasības netika celtas, bet mana bijusī laulene, ar kuru mums tagad ir tiesvedība citā jomā un saistībā ar šo uzņēmumu, izvirzīja aizdomas, ka notikušas nelegālas rīcības. To pateicām otram dalībniekam, uz ko saņēmu atbildi, ka laikam jau iestājies pilnmēness. Tas bija pirms kādiem desmit gadiem.” Kad tiesa uzdeva precizējošus jautājumus par kādu konkrētu darījumu un noslēgto līgumu un Puče norādīja, ka otrs dalībnieks zināja par to, Ozoliņš iesaucās, ka tie ir klaji meli. Sākās abu pušu strīds, līdz tiesa iejaucās: “Abiem diviem klusumu, abi apsēžas! Saprotu, abi esat emocionāli cilvēki, bet, lūdzu, nepārvērtīsim šo par farsu un haosu, mēģiniet nomierināties. Esiet diplomātiski!”
“Vai jūs esat labs cilvēks?”
Turpmāko, kas notika, varētu uzskatīt par dialogu scenārijam jau minētajam kino darbam. Lūk, neliels ieskats tiesas sēdē!
Tiesa: Vai prasītājam ir vēl kāds jautājums?
Ozoliņš: Vai es parakstīju šos gada pārskatus?
Puče: Kā es varu atbildēt, vai Sandis Ozoliņš ir parakstījies uz gada pārskatiem? Es atbildu par savu parakstu, Sandis Ozoliņš atbild par savu parakstu. Kā valdes priekšsēdētājs no pirmās dienas uzņēmumā veidoja savu kārtību, tā arī tas viss notika. Grāmatvedes atbildēja par gada pārskatiem un meklēja cilvēkus, kuri par tiem ir atbildīgi, lai viņi parakstītu protokolu.
Tiesa: Vai ir vēl kāds jautājums?
(Un te jau abpusējā jautājumu un atbilžu sērija aizgāja nu ļoti augstos toņos, un dzirksteles šķīda uz visām pusēm no prasītāja un atbildētāja savstarpējās komunikācijas.)
Ozoliņš: Vai jūs izmantojāt golfa laukumu spēlei, dalībai turnīros un citos pasākumos bez maksas?
Puče: Nevienā reizē! Visos gadījumos es par savu spēli golfa laukumā maksāju.
Ozoliņš (emocionāli): Vai jums ir pierādījumi?
Puče (vēl emocionālāk): Jā!
Ozoliņš (skarbi): Vai jūs bijāt kluba biedrs?
Tiesa: Stop, stop! Mēs atkal atgriežamies pie iepriekšējā lūguma saglabāt diplomātiju. Vai ir kādi cita veida jautājumi no prasītāja puses?
Ozoliņš: Vai jūs otram dalībniekam paziņojāt par jūsu privātajiem aizņēmumiem, kuri pēc tam tika novirzīti, kā pats sakāt, uz uzņēmumu Golfs & karti?
Puče: Otrs dalībnieks zināja, ka ir šāds aizņēmums...
Ozoliņš (augstā tonī pārtraucot Puči): Es neprasīju, vai es zināju, bet vai jūs man to paziņojāt!
Puče: Ja šis otrs dalībnieks vērsās pie šī cilvēka ar domu, ka viņš pats varēs atmaksāt šo aizņēmumu, tad laikam jau to zināja. Nevar nosapņot šādas lietas!
Ozoliņš: “Laikam” nav pamatojums...
Puče (augstā tonī): Zināja, un nevar nosapņot!
Ozoliņš (augstā tonī): Vai paziņojāt otram dalībniekam...
Tiesa: Ozoliņa kungs!
Ozoliņš (pavisam mierīgi): Cenšos būt saprātīgs!
Tiesa: Emocijas uzkarst, jūs runājat viens otram virsū. Vai spējam konstruktīvi runāt, vai tomēr nepieciešama 10 minūšu atelpa, lai nomierinātos un tad turpinātu izskatīt jautājumus?
Puče: Mēs varam izmantot vēl atlikušās 15 minūtes, līdz man jādodas uz darbu, un tad varam izsludināt pārtraukumu!
Tiesa: Ņemot vērā, ka Pučes kungs tiesas sēdē vairs nepiedalīsies, vai prasītājam ir vēl kādi jautājumi?
Ozoliņš: Pučes kungs, vai jūs tiešām esat labs cilvēks?
Puče: Es varu atbildēt! Esmu daudz labāks par cilvēku, kurš šo jautājumu man uzdod.
Ozoliņš: Vai jūs esat godīgs cilvēks?
Tiesa: Ozoliņa kungs! Ja šāda veida teātris turpināsies, tad tiks piemērotas juridiski procesuālās sankcijas, un tā var būt arī izraidīšana no zāles. Tāpēc, lūdzu, esiet disciplinēts!
Priekškars aizveras jeb – pēc dažām minūtēm tiesas sēdē tiek izsludināts pārtraukums. Armands Puče dodas prom, jo viņam jāpaspēj uz TV raidījuma ierakstu, bet tiesas sēde pēc pārtraukuma turpinās. Puči pārstāv viņa advokāts, bet Sandis Ozoliņš paliek ar savu advokātu. Tiesas sēde ilga vairāk nekā piecas stundas. Ar ko tas viss beidzās? Tiesa lūdza prasītājam sniegt pierādījumus par izvirzītajām apsūdzībām, ka Armands Puče patiešām ir veicis sabiedrībai SIA "Golfs & karti" būtisku kaitējumu. Pārliecinoši pierādījumi gan netika gūti, un sēde tika slēgta, tiesai paziņojot, ka spriedums šajā lietā būs 30. septembrī. Un tas bija šāds - Ekonomisko lietu tiesa noraidīja hokejista Sanda Ozoliņa pieteikumu pret partneri golfa biznesā, žurnālistu Armandu Puči par dalībnieka izslēgšanu no uzņēmuma SIA "Golfs & Karti".