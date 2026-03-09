ĀM iesniedz notu par Krievijas veikto liela mēroga gaisa uzbrukumu Ukrainai
Ārlietu ministrija (ĀM) pirmdien izsauca Krievijas pilnvaroto lietvedi Latvijā, informēja ĀM.
Vēstniecības pārstāvim iesniegta nota, nosodot Krievijas veikto liela mēroga gaisa uzbrukumu Ukrainai naktī no 6. marta uz 7. martu.
ĀM uzsver, ka šis uzbrukums bija vērsts pret Ukrainas enerģētikas, dzelzceļa un civilo infrastruktūru vairākos reģionos, ievainojot un nogalinot vairākus desmitus Ukrainas iedzīvotāju, tostarp bērnus un zīdaiņus.
Jau rakstīts, ka pagājušajā nedēļā naktī no piektdienas uz sestdienu Krievija uzbruka Ukrainai ar 480 droniem un 29 raķetēm, pavēstīja Ukrainas gaisa spēki.
Pretgaisa aizsardzības spēki iznīcināja vai neitralizēja 19 raķetes un 453 dronus. Konstatēti deviņu raķešu un 26 trieciendronu trāpījumi 22 vietās, un piecās vietās nogāzušās atlūzas.
Krievija uzbruka Ukrainai ar divām hiperskaņas raķetēm "Cirkon", 13 ballistiskajām raķetēm "Iskander-M/S-400" un 14 spārnotajām raķetēm "Kalibr".
Galvenie triecienu virzieni bija Kijivas, Harkivas, Žitomiras, Hmeļnickas un Čerņivcu apgabali.