Sandis Ozoliņš atjaunojis saikni ar vienu no saviem ASV dzīvojošajiem dēliem
Aizvadītā nedēļa bija ļoti saspringta Latvijas ledus hokeja leģendai Sandim Ozoliņam - NHL čempionam divreiz nācās stāties tiesas priekšā. Tiesāšanās ir pat ar bijušo sievu Sandru Ozoliņu.
Par to, kādās tiesvedībās ierauts Sandis Ozoliņš, šonedēļ apjomīgā rakstā izklāstījis žurnāls "Kas Jauns". Un žurnālam Sandis Ozoliņš atklājis, ka pēc ilga pārtraukuma atsākusies komunikācija ar vidējo dēlu Kristoferu.
Sanda un viņa bijušās sievas Sandras vecākajam dēlam Robertam nu jau ir 31 gads, Kristoferam ir 28, bet attiecības ar bijušo ģimeni Sandim ir vēsas, pareizāk sakot – nekādas. Turklāt nesen intervijā žurnālam "Ievas Stāsti" Ozoliņš, kurš izveidojis jaunu ģimeni un kuram laulībā ar Inu Avlaseviču piedzimis dēls Olivers, atzina, ka pēc šķiršanās saziņa ar vecākajiem dēliem pārtrūkusi un viņš pat nezina, kā viņi dzīvo. Tagad žurnālam "Kas Jauns" Ozoliņš teic, ka pēc šķiršanās reiz, kad ieradies Amerikā, mēģinājis sazināties ar bijušo sievu, taču neveiksmīgi: “Prasīju padomu, kā varētu atjaunot attiecības ar dēliem, bet man atbildēja, ka nevēlas ar mani runāt, ka esmu ļoti daudz sāpinājis. Kopš tā laika neesam runājuši. Nenoliegšu, ka esmu sāpinājis, ģimenes dzīvē nebiju paraugpilsonis, tāpēc jau arī izšķīrāmies. Bet es uzņemos savu atbildību, cenšos mainīt savu attieksmi pret dzīvi, laboties. Es neslēpjos no tā, ko esmu izdarījis pagātnē. Nauda jau nesadziedē tās emocionālās rētas, ko pirms tam biju radījis. Toreiz dzīvē man bija citas prioritātes, no tām cieta man tuvie cilvēki – sieva, bērni, vecāki, māsa. Viņi visi dabūja savu devu no manis radītajām nepatīkamajām lietām. Jā, es nekad neesmu pretendējis uz paraugcilvēka statusu, es neesmu labs piemērs ģimenes dzīvei kā tēvs.”
Ar vidējo dēlu Sandim pēdējos mēnešos gan esot atsākusies komunikācija. Viņi pirms mēneša Amerikā satikušies, lēnām tiek atjaunotas tēva un dēla attiecības. “Protams, nav viegli. Patiesībā tieši dēls bija iniciators mūsu saziņai. Viņš bija izlasījis interviju, kurā atklāju, ka ar bērniem man nav saziņas. Viņa draudzene teikusi, lai uzrakstot beidzot savam tēvam. Viņš pat jautājis, ko lai rakstot, un viņa ieteikusi, lai vismaz sāk ar “Sveiki!”. Izrādījās, ka ar to pietika, lai sāktu šo mūsu attiecību izveidošanas procesu. Taču ar vecāko dēlu man gan vēl nav nekāda kontakta. Kā viņa brālis pateica – es vēl esot viņa melnajā sarakstā. Vēl ir nepieciešams laiks, taču vidējais dēls palīdzēšot, lai arī brālis ar mani sazinātos,” atklāj Sandis Ozoliņš, kura jaunākais dēls Olivers Vinstons, kas pasaulē nāca 2021. gada novembrī, dzimis leģendārā hokejista kopdzīvē ar bijušo skaistumkaralieni Inu Ozoliņu, reiz Avlaseviču.
Sandis Ozoliņš un Ina Avlaseviča 2020. gada vasarā
Sandis Ozoliņš un Ina Avlaseviča "Lido" atpūtas centra pēc dīkstāves atkalatklāšanas pasākumā.