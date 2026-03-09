Rīgas galvenais Ziemassvētku tirdziņš meklē jaunu organizatoru
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludinājis konkursu par ielu tirdzniecības organizēšanu Ziemassvētku laikā Doma laukumā, informēja pašvaldības pārstāve Sintija Lukjanska.
Konkursa mērķis ir noteikt komersantu, kas iegūs tiesības piecus gadus pēc kārtas organizēt ielu tirdzniecību Ziemassvētku laikā Doma laukumā.
Konkursa uzvarētājam būs jāorganizē Ziemassvētku gadatirgus no šā gada 27. novembra līdz 2027. gada 1. janvārim, no 2027. gada 26. novembra līdz 2028. gada 1. janvārim, no 2028. gada 1. decembra līdz 2029. gada 1. janvārim, no 2029. gada 30. novembra līdz 2030. gada 1. janvārim, no 2030. gada 29. novembra līdz 2031. gada 1. janvārim.
Lukjanska skaidro, ka Ziemassvētku gadatirgus Doma laukumā ir viena no Rīgas ziemas sezonas tradīcijām, kas ik gadu pulcē gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus, piedāvājot svētku noskaņu, amatniecības izstrādājumus, vietējos produktus un kultūras programmu.
Pretendenti aicināti iepazīties ar konkursa nolikumu un sagatavot pieteikumu atbilstoši tajā noteiktajām prasībām.
Pieteikums ar norādi "Konkursam "Par ielu tirdzniecības organizēšanu Ziemassvētku laikā Doma laukumā"" un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vienā EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 25 MB, nosūtot uz e-pasta adresi "aic@riga.lv".
Pieteikties konkursam var līdz 20. aprīlim.