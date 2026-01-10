Bota un Aparjodi Vinterbergā iekļūst labāko desmitniekā
Latvijas sportiste Elīna Ieva Bota sestdien Vinterbergā Pasaules kausa kamaniņu sportā piektajā posmā ieņēma septīto vietu, bet Kendija Aparode ierindojās devītajā pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja austriete Hanna Proka, kura abos braucienos bija ātrākā un summā finišēja minutē un 51,885 sekundēs. Viņa par 0,087 sekundēm pārspēja vācieti Jūliju Taubicu, bet itāliete Verena Hofere atpalika 0,365 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Bota pēc pirmā brauciena sestajā vietā, bet otrajā braucienā sasniegtais septītais labākais laiks lika summā noslīdēt par vienu pozīciju zemāk, zaudējot uzvarētājai 0,721 sekundi. Tikmēr Aparjode abos braucienos tika pie 11. labākā finiša laika un abu braucienu summā piekāpās Prokai 0,948 sekundes.
Savukārt Zane Kaluma pēc pirmā brauciena zaudēja Prokai 1,204 sekundes un ieņēma 24. pozīciju 29 sportistu konkurencē, neiekļūstot otrajā braucienā.
Pasaules kausa kopvērtējumā par līderi kļuvusi Proka, kura ierājusi 331 punktu. Viņa par diviem punktiem apsteidz Taubicu, kamēr trešajā pozīcijā ar 325 punktiem ierindojas amerikāniete Samera Bričere. Bota ieņem desmito vietu, Aparjode atrodas 12. pozīcijā, Kaluma - 17. pozīcijā, bet Margita Sirsniņa ir 25. vietā.
Tikmēr Kristers Aparjods izcīnīja astoto vietu, kamēr Gints Bērziņš un Kaspars Rinks ierindojās attiecīgi 11. un 14. pozīcijā.
Pirmo vietu izcīnīja austrietis Jonass Millers, kurš braucienos sasniedza pirmo un ceturto labāko laiku, summā finišējot minūtē un 42,899 sekundēs. Vācietis Fēlikss Lohs piekāpās 0,105 sekundes un bija otrais, bet uzvarētāja tautietis Niko Glairšers atpalika 0,117 sekundes un finišēja trešais.
Aparjods pēc pirmā brauciena bija 11. vietā, taču otrajā braucienā sasniegtais sestais labākais laiks ļāva pakāpties uz astoto pozīciju, zaudējot Milleram 0,715 sekundes.
Bērziņš braucienos sasniedza 16. un desmito labāko laiku un atpalika no uzvarētāja 0,998 sekundes, bet Rinks, kurš pēc pirmā brauciena bija devītais un otrajā tika pie 16. labākā laika, piekāpās 1,096 sekundes. Pasaules kausa piektajā posmā sacentās 30 kamaniņu braucēji.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līderis ar 431 punktu ir Lohs, kurš tikai par vienu punktu pārspēj Milleru. Aparjods ieņem sesto vietu, Bērziņš ir astotais, bet Rinks ierindojas 14. pozīcijā.
Svētdien paredzēti starti divniekiem un komandu stafete. Ar posmu Vinterbergā noslēgsies olimpiskā kvalifikācijā. Turpinājumā Vācijas trasē Oberhofā tiks aizvadīti vēl divi posmi, un pirmajā no tiem tiks dalītas arī Eiropas čempionāta godalgas, februāra sākumā sportisti sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.
Ar posmu Vinterbergā noslēgsies olimpiskā kvalifikācijā. Turpinājumā Vācijas trasē Oberhofā tiks aizvadīti vēl divi posmi, un pirmajā no tiem tiks dalītas arī Eiropas čempionāta godalgas, februāra sākumā sportisti sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.