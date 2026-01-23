Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota pēdējās sacensībās pirms olimpiskajām spēlēm izcīna ceturto vietu
Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods piektdien Oberhofā Pasaules kausa septītajā posmā vieninieku sacensībās izcīnīja ceturto vietu, bet Gints Bērziņš ierindojās septītajā pozīcijā. Sievietēm ceturto vietu ieguva Elīna Ieva Bota.
Uzvaru izcīnīja Vācijas sportists Fēlikss Lohs, kurš abos braucienos bija ātrākais un summā finišēja minūtē un 24,673 sekundēs. Viņš par 0,089 sekundēm apsteidza austrieti Jonasu Milleru, bet uzvarētāja tautietis Makss Langenhans piekāpās 0,321 sekundi un bija trešais.
Aparjods pēc pirmā brauciena bija ceturtais un otrajā braucienā sasniegtais trešais labākais laiks ļāva nosargāt ceturto pozīciju abu braucienu summā, atpaliekot no uzvarētāja 0,387 sekundes. Tikmēr Bērziņš braucienos sasniedza astoto un sesto labāko finiša laiku, kas summā, zaudējot 0,676 sekundes, deva septīto vietu. Savukārt Kaspars Rinks, kurš pirmajā braucienā piedzīvoja kritienu, ierindojās 30. pozīcijā un neiekļuva otrajā braucienā.
Latvijas kamaniņu braucējas Elīna Ieva Bota piektdien Oberhofā Pasaules kausa septītajā posmā vieninieku sacensībās ieņēma attiecīgi ceturto, bet Kendija Aparjode un Zane Kaluma ierindojās attiecīgi desmitajā un 16. pozīcijā.
Pirmo vietu izcīnīja vāciete Merle Frēbele, kura pēc pirmā brauciena bija trešā, bet otrajā bija ātrākā, ieņemot pirmo vietu abu braucienu summā. Frēbele par 0,105 sekundēm pārspēja pirmā brauciena līderi Lizu Šulti, bet vēl viena Vācijas sportiste Jūlija Taubica piekāpās tautietei 0,137 sekundes un bija trešā.
Bota pēc pirmā brauciena bija septītā, taču otrajā braucienā sasniegtais trešais labākais rezultāts ļāva pakāpties uz ceturto pozīciju. Viņa summā zaudēja Frēbelei 0,198 sekundes. Aparjode ar desmito un 11. labāko finiša laiku braucienos piekāpās uzvarētājai 0,411 sekundes un noslēdza pirmo desmitnieku, bet Kaluma atpalika 0,788 sekundes un ierindojās 16. pozīcijā 30 sportistu konkurencē.
Pēc sešiem posmiem Pasaules kausa kopvērtējumā pirmo vietu ar 379 punktiem dala austriete Šulte un vāciete Jūlija Taubica. Bota ar 247 punktiem atrodas desmitajā vietā, Aparjodei 200 punkti dod 12. pozīciju, bet Kaluma ar 123 punktiem ierindojas 18. pozīcijā. Sestdien tiks aizvadītas divnieku sacensības un jaukto pāru sacensības gan vieniniekiem, gan divniekiem.
Pēc posma Oberhofā kamaniņu braucēji februāra sākumā sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi. Vīriešu vieniniekos Olimpiādē startēs Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, sieviešu vieniniekos - Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode, vīriešu ekipāžās - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu divniekos - Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.