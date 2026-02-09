Bota piektajā vietā pēc olimpisko spēļu pirmā brauciena
Latvijas sportiste Elīna Ieva Bota pirmdien olimpisko spēļu kamaniņu sporta sacensībās pirmajā braucienā uzrādīja piekto rezultātu, bet Kendija Aparjode pēc kļūdas startā bija 24. vietā.
Otrais brauciens Kortīnā d'Ampeco sāksies plkst. 19.30 pēc Latvijas laika, bet nākamie divi notiks otrdien. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanāls LTV7.
Bota startēja trešā un sasniedza jaunu starta rekordu. Vienubrīd latviete tuvāko sekotāju vācieti Jūliju Taubicu apsteidza par sešām sekundes simtdaļām, taču trases lejasdaļā viņai piekāpās par 0,24 sekundēm un tobrīd bija otrā. Turpinājumā Taubicas rezultātu par 0,048 sekundēm uzlaboja vāciete Merle Frēbele, kura finišēja 52,59 sekundēs.
No nākamajām sportistēm Botu par 0,017 sekundēm pārspēja itāliete Verēna Hofere un par 0,018 sekundēm - amerikāniete Ešlija Farkvarsone, bet sestā ir cita itāliete Sandra Robačere, kura no latvietes atpalika nieka astoņas sekundes tūkstošdaļas.
Aparjode pēc starta iebrauca apmalē, sākot vairāku kļūdu virkni, kas liedza pacīnīties par augstvērtīgu rezultātu latvietei ieņemot pirmspēdējo vietu. Finišā viņai 2,528 sekundes lēnāks rezultāts par Taubicu.
Svētdien aizvadītajos pēdējos divos treniņbraucienos Bota bija ātrākā sportiste trases augšdaļā, bet finišā viņai bija ceturtais un devītais rezultāts. Aparjodei pēdējos treniņos bija 19. un 13. vieta.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs abas latvietes bija otrajā desmitā - Aparjode finišēja 11., bet debitante Bota (tobrīd - Vītola) bija 18. pozīcijā. Astoto vietu toreiz izcīnīja Elīza Tīruma, kura noslēgusi karjeru.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.