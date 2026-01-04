Bota Siguldā Pasaules kausa posmā ieņem sesto vietu
Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota svētdien Siguldā Pasaules kausa ceturtajā posmā izcīnīja sesto vietu, kamēr pārējās Latvijas sportistes palika ārpus labāko desmitnieka.
Par uzvarētāju kļuva amerikāniete Sammera Bričere, kura sestdien pirmajā braucienā bija trešā, bet otrajā braucienā sasniedza labāko rezultātu. Abu braucienu summā viņa finišēja minūtē un 23,840 sekundēs.
Otrā, zaudējot 0,037 sekundes, bija austriete Līza Šulte, bet pirmā brauciena līdere vāciete Jūlija Taubica piekāpās 0,091 sekundes un noslēdza labāko trjinieku.
No Latvijas sportistēm augstāko rezultātu sasniedza Bota, kura zaudēja 0,325 sekundes un ierindojās sestajā pozīcijā.
Zane Kaluma abu braucienu summā piekāpās 0,466 sekundes un ieņēma 12. vietu, Kendija Aparjode atpalika 0,490 sekundes un bija par vienu pozīciju zemāk, bet Margita Sirsniņa bija par 0,582 sekundēm lēnāka un ierindojās 14. pozīcijā.
Sestdien aizvadītajā pirmajā braucienā Bota bija sestā, Aparjode uzrādīja astoto rezultātu, Kalumai bija dalīta desmitā vieta, bet Sirsniņa bija 13. pozīcijā 29 sportistu konkurencē.
Svētdien vēl plkst. 12.25 otro braucienu aizvadīs vīriešu vieninieki, bet 14.15 būs komandu stafete. Posmu tiešraidē translē kanālā TV6.
Vīriešiem pirmajā braucienā nepārspēts bija vācietis Fēlikss Lohs ar finišu 47,738 sekundēs, pirmajā trijniekā iekļūstot arī diviem austriešiem Niko Glairšeram un Jonasam Milleram, kuri atpalika attiecīgi 0,019 un 0,038 sekundes.
Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Kaspars Rinks ir no sestās līdz astotajai pozīcijai - viņi atpaliek attiecīgi 0,194, 0,255 un 0,283 sekundes.
PK šosezon ir deviņi posmi, un pēc pirmajiem trim posmiem labākais no latviešiem vīriešu konkurencē ir Kristers Aparjods, kurš kopvērtējumā ieņem sesto vietu. Gints Bērziņš atrodas dalītā astotajā pozīcijā, bet Kaspars Rinks ir 22. vietā.
Stafetē līdz šim šosezon vien astoņu izlašu konkurencē Latvija bijusi trešajā un ceturtajā vietā.
Pasaules kausa piektais posms janvārī notiks Vinterbergā, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.