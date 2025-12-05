Elīna Ieva Bota jauno sezonu sāk ar otro vietu Nāciju kausā
Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota piektdien Vācijā Nāciju kausā kamaniņu sportā izcīnīja otro vietu, pārliecinoši kvalificējoties Pasaules kausa sacensībām.
Sieviešu vieninieku sacensībās Bota finišēja 55,389 sekundēs, zaudējot uzvarētājai Dorotejai Švarcai no Austrijai tikai 0,025 sekundes. Vāciete Melina Fišere zaudēja austrietei 0,210 sekundes un bija trešā.
Vēl Margita Sirsniņa zaudēja 0,524 sekundes un ieņēma devīto vietu, bet Zane Kaluma atpalika 0,775 sekundes un ierindojās 11. pozīcijā. Pasaules kausa sacensībām kvalificējās 13 sportistes.
Sieviešu divnieku sacensībās četru ekipāžu konkurencē Anda Upīte/Madara Pavlova ar finišu 43,988 sekundēs izcīnīja otro vietu, zaudējot uzvarētājām austrietēm Linai Rīdlai/Annai Lerhai 0,331 sekundi, un iekļuva Pasaules kausa sacensībās.
Savukārt vīriešu divnieku sacensībās Raimonds Baltgalvis/Uldis Jakseboga bija pēdējie septiņu ekipāžu konkurencē, taču tāpat nodrošināja vietu Pasaules kausa sacensībās. Latvijas divnieks trasē bija 44,140 sekundes un piekāpās poļiem Vojceham Hmelevskim/Mihalam Gancarčikam 1,142 sekundes.
Pirmais Pasaules kausa posms piektdien sāksies ar jauktajām stafetēm, sestdien paredzētas sieviešu un vīriešu divnieku sacensības, kā arī vīriešu vieninieku, bet svētdien trasē dosies sievietes vieniniekos un tiks aizvadīta komandu stafete.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.