Liktenīga kļūda attālina Aparjodu no godalgu pozīcijām olimpiskajās spēlēs
Latvijas sportists Kristers Aparjods Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu sacensībās kamaniņu sportā pirms pēdējā brauciena ir ceturtais, attālinoties no medaļu pozīcijām.
Aparjods pēc pirmajiem diviem braucieniem bija ceturtais, bet Gints Bērziņš ieņēma desmito vietu un tūlīt aizvadīs trešo braucienu. Pēdējais, ceturtais brauciens sāksies plkst. 19.30.
Līderis pēc trīs braucieniem vācietis Makss Langenhans, triju braucienu summā viņu un austrieti Jonasu Milleru šķir jau 0,294 sekundes. Itālis Dominiks Fišnallers no līdera atpaliek 0,542 sekundes, bet 0,469 sekundes aiz labāko trijnieka ir Aparjods.
Trešajā braucienā Aparjods pēc starta trāpīja apmalē, kas traucēja uzņemt ātrumu trases augšdaļā. Līdz ar to arī turpinājumā Aparjods nespēja attīstīt ātrumu un ir vairs ar teorētiskām izredzēm pacīnīties par kādu no godalgām. Visā braucienā Aparjodam tikai septītais laiks, kas ļāvis viņam pietuvoties Niko Gleišeram un Leonam Feldereram.
Gints Bērziņš uzrāva otro labāko startu, pēc kā gan pieļāva kļūdas trasē. Tās gan neliedza viņam apsteigt vācieti Timonu Grancanolo, kuram kļūdu bija vēl vairāk. Bērziņš, no līdera atpaliekot par 1,77 sekundēm ieņem devīto vietu un pēdējā braucienā cīnīsies par šīs vietas nosargāšanu.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Latvijas kamaniņu sportisti olimpiskajās spēlēs
Sestdien, 7. februārī, Kortīnas trasē aizvadīja pirmos divus braucienus vīrieši kamaniņu sportā. Pēc tiem augstajā ceturtajā vietā ir Kristers Aparjods, ...