Ločmelis pirms olimpiskās debijas: AHL nav labākā, bet, iespējams, grūtākā līga
Amerikas Hokeja līga (AHL) varētu būt grūtākā līga, kurā hokejistiem spēlēt, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas vīriešu hokeja izlases uzbrucējs Dans Ločmelis.
Latvijas hokejisti svētdien aizvadīja treniņu "Santa Giulia" treniņu laukumā, un Ločmelis ledu pameta kā pēdējais no Latvijas izlases spēlētājiem. Viņš atzina, ka mēģina pielāgoties jaunajam ekipējumam.
"Jaunas nūjas, nedaudz jāpierod pie ledus, vajag pieslīpēt metienu," teica hokejists. "Sajūtas ir labas, īpaši būt kopā ar džekiem tagad. Kaut kā pamainās ikdiena, kaut kas interesantāks, bet, protams, olimpiskās spēles ir liels pasākums, tāpēc emocijas sit augstu vilni."
Ločmelis norādīja, ka pagaidām olimpiskajās spēlēs paredzētie ledus laukumi, kas būs nedaudz mazāki nekā ierastajos Starptautiskā Ledus hokeja federācijas (IIHF) treniņos, viņam grūtības nesagādājot.
"Treniņi ir viena lieta, bet spēles ir pavisam kaut kas cits, tāpēc pagaidām ir grūti kaut ko pateikt. Likās, ka būs vēl mazāks, vēl mazāks nekā NHL laukums, bet pagaidām liekas viss kārtībā," atklāja uzbrucējs.
Ločmelim šī ir pirmā pilnā sezona AHL vienībā Providensas "Bruins", un viņš šosezon 43 spēlēs ticis pie 28 (15+13) rezultativitātes punktiem. Viņš izcēla, ka izdevies iegūt lielu uzticību no Providensas vienības treneriem.
"Vienkārši cenšos parādīt savu labāko sniegumu. Ir brīži, kad tie punkti krājās viens pēc otra, bet tad ir spēles, kad punkti nekrājas. Ir jāmāk tikt atpakaļ mentāli, jo ir tik daudz spēles un nevar pārāk ilgi mentāli gruzīties, jācenšas būt pozitīvam. Galvenais ir tikt ārā no tiem grūtajiem brīžiem," stāstīja hokejists.
"Mēs pat runājām, ka AHL varētu būt grūtākā līga, kurā spēlēt. Tā nav labākā līga, bet grūtākā - grafiks, kā pret tevi izturas. Man junioros bija labāki apstākļi nekā tagad ir AHL. Spēļu grafiks, zāle un visas pārējās lietas nav tie labākie apstākļi, tāpēc ir motivācija tikt augstāk," viņš turpināja.
Neskatoties uz to, ka AHL Ziemeļamerikā ir otrā spēcīgākā līga pēc Nacionālās hokeja līgas (NHL), Ločmelis atklāja, ka līmenis, kādā viss norisinās, ir manāmi zemāks.
"Pat Zviedrijā U-20 komandā bija labāki apstākļi. Koledžā spēlētāji daudz nepelna, tāpēc viņi var ieguldīt ģērbtuvēs un pārējās lietās. Kad mani nodraftēja, es biju koledžā, tad aizgāju uz NHL, un pat NHL bija vājāk nekā koledžā, tur vispār ir kosmoss," izcēla uzbrucējs.
Ločmelis norādīja, ka sezonu "Bruins" rindās sāka centra pozīcijā, tad viņš spēlēja kā malējais uzbrucējs, bet pirms pēdējiem mačiem atkal tika centra pozīcijā.
"Tā kā spēlēju par centru, man īsti vienalga, kurā malā spēlēt. Bostonā arī ir daudz centra pozīcijas spēlētāju, tāpēc ir labi, ja vari spēlēt arī citās pozīcijās," viņš piebilda.
Latvijas uzbrucējs Milānā ieradās jau piektdien pirms atklāšanas ceremonijas, izlaižot pēdējo Providensas komandas spēli. Tā kā Ločmelis olimpiskajās spēlēs piedzīvos debiju, viņš arī pirmo reizi piedalījās atklāšanas ceremonijā.
"Atklāšanas ceremonija, protams, ir pozitīvas emocijas. Bijām ilgāk tajā teltī un varējām pamainīties ar nozīmītēm. Interesants pasākums. Pirms iziešanas bija ilgi jāgaida. Atmosfēra bija lieliska, bet, kad prezidenti sāka runāt, es pat iemigu divas reizes, bet tad viss pieder pie lietas," teica Latvijas hokejists.
Latvijas hokejisti olimpisko spēļu hokeja turnīrā, kas norisināsies no 11. līdz 22. februārim, spēlēs apakšgrupā ar ASV, Dāniju un Vāciju.
Latvijas hokejisti iemēģinājuši Milānas ledu
5. februārī pēc ielidošanas Milānā Latvijas hokeja izlase nedaudz vēlāk aizvadīja arī pirmo treniņu olimpisko spēļu mājvietā.