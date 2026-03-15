Gleznaina Eiropas sala, par kuru neviens nerunā. Šeit var dzīvot bez maksas, ja tikai jūs pieņems šajā darbā
Tie, kuri vēlas mainīt steidzīgo pilsētas dzīvi uz mierīgāku, var izmantot piedāvājumu dzīvot bez maksas gleznainajā Skotijas salā Mulla, bet ir viena nianse.
Maizes ceptuve "Island Bakery Tobermori" meklē divus darbiniekus ražošanā. Interesentiem tiek piedāvāts divistabu dzīvoklis un alga no 22 000 līdz 24 000 eiro.
Piedāvājums ir piemērots tiem, kuri plāno pārcelties un kuriem ir minimāla pieredze darbā ar konditorejas izstrādājumiem. "Island Bakery" ir laba reputācija: tās slavenie cepumi tiek pārdoti vairākos elitāros veikalos.
Darbs būs jāveic pēc viena no diviem grafikiem: no plkst. 14:00 līdz pusnaktij no pirmdienas līdz ceturtdienai vai no plkst. 6:00 līdz 14:00 no pirmdienas līdz piektdienai, vēsta "Mirror".
Sludinājums par darbinieku meklēšanu kļuva populārs internetā, jo vakances ar piedāvājumu dzīvot uz Mullas salas ir salīdzinoši retas. Ceptuve skaidri norādījusi, ka dod priekšroku kandidātiem, kuri ir gatavi dalīt dzīvokli, jo tas ir piemērots divām personām. Tāpēc tiem, kam ir partneris vai partnere, kuri arī vēlas pārcelties, var būt vairāk izredžu iegūt šo amatu.
Gan ceptuve, gan dzīvoklis atrodas Tobermori pilsētā, kas atzīta par vienu no "krāsainākajām vietām pasaulē". Šeit dzīvo tikai 900 iedzīvotāji.
Ceļojumu izdevējs "Lonely Planet" izcēlis salas "kinematogrāfiskos ainavas" un "izteiksmīgo savvaļas dabu". Tomēr tas atzina, ka uz salas var trūkt Vidusjūras saules.