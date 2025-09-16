VIDEO: Trampu Lielbritānijā sagaida lielākais bēdīgi slavenā pedofīla Epstīna portrets pasaulē
Otrdien, 16. septembrī, savā vēsturiski otrajā vizītē Lielbritānijā ieradīsies Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps. Kamēr vizītes mērķis ir stiprināt abu valstu savstarpējās attiecības, Trampa vizīti sabiedrība nevērtē viennozīmīgi un Londonā jau tiek plānotas plašas protesta akcijas.
Paredzēts, ka otrdienas vakarā Tramps un viņa sieva Melānija ieradīsies Vindzoras pilī, kur viņu sagaidīs Velsas princis un princese, kā arī karalis Čārlzs III ar karalieni Kamillu. Vizītes ievaros paredzēta ASV prezidenta svinīgā uzņemšanas ceremonija un grezns bankets. Bet Ceturtdien Tramps dosies uz Lielbritānijas premjera Kīra Stārmera lauku mājām Bekingemšīrā, lai tiktos ar premjerministru un viņa sievu, lēdiju Stārmeri.
Tikmēr Londonā plānotas plašas protesta akcijas. Tai skaitā aktīvistu grupa "Everyone Hates Elon" Vindzoras pils zālienā izkarinājusi pasaulē lielāko Epstīna un Trampa portretu, kas stiepjas 15 metru garumā. Grupa paziņoja, ka fotogrāfijas izgatavošanu finansējuši Lielbritānijas iedzīvotāji ar ziedojumiem.
Aktīvisti uzsver, ka Tramps devies vizītē uz Lielbritāniju, lai “izvairītos no Epstīna skandāla”, bet sabiedrība atgādinās par viņa pagātnes nodarījumiem.
Tāpat kustība "Stop Trump Coalition" Londonas ielās grasās rīkot mītiņu ar saukli “Trumps šeit nav gaidīts”. Jāpiemin, ka šīs nav pirmās protesta akcijas Lielbritānijā, kas vērstas pret ASV valdošo varu. 2018. gadā, protesta gājienā pret Trampu, Londonas ielās izgāja ceturtdaļmiljons cilvēku. Bet jūlijā aktīvistu grupa uz autobusa pieturas baneri, kas atrodas blakus ASV vēstniecībai, izvietoja Trampa un Epstīna fotoattēlu.
Jau ziņots, ka pagājušā gada priekšvēlēšanu kampaņas laikā prezidents Donalds Tramps vairākkārt solīja publiskot dokumentus, kas saistīti ar pedofila Epstīna lietu. Bēdīgi slavenais finansists un pedofils Epstīns vairākkārt tika arestēts par seksuāliem noziegumiem pret mazgadīgām meitenēm, turklāt viņš regulāri gozējās sabiedrībā ar ASV prezidentiem, miljardieriem, Lielbritānijas princi Endrū un citām slavenībām.
Tāpat izskanēja runas par "Epstīna sarakstu", kurā minēti visu ietekmīgo personu vārdi, kurus Epstīns apgādāja ar nepilngadīgām meitenēm seksuālām izpriecām. Vēl šī gada februārī ASV ģenerālprokurore Pema Bondi apgalvoja, ka "šis saraksts atrodas uz viņas darba galda", bet jūlijā Trampa administrācija publicēja memorandu par Džefriju Epstīnu, kurā minēts, ka "nav pierādījumu tam, ka eksistē vai jebkad eksistējis tāds "Epsīna saraksts"".