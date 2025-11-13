Pedofils Epstīns centies nodot krieviem "Trampa atslēgu", liecina jaunie dokumenti
Bēdīgi slavenais pedofils Džefrijs Epstīns nodevis Krievijas amatpersonām informāciju par ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai krievi varētu gūt labāku priekšstatu par Trampa būtību, un pat mēģinājis sazināties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pirms viņa Helsinkos plānotās tikšanās ar Trampu ar vēstījumu: ja vēlaties saprast Trampu, runājiet ar mani. Par to liecina trešdien ASV Kongresa izmeklētāju publiskotās e-pasta vēstules.
Kā vēsta izdevums “Politico”, nepilnu mēnesi pirms Trampa 2018. gada samita Helsinkos ar Putinu Epstīns rakstīja bijušajam Norvēģijas premjerministram un toreizējam Eiropas padomes vadītājam Turbjērnam Jaglannam, ierosinot pateikt Putinam, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs var no Epstīna iegūt noderīgu informāciju par Trampu. “Domāju, ka jūs varētu ieteikt Putinam, ka Lavrovs var gūt ieskatu, runājot ar mani,” Epstīns rakstīja 2018. gada 24. jūnija e-pastā rakstīja Jaglannam, kurš kādā e-pastā atbildēja, ka nākamajā dienā tiksies ar Lavrova palīgu un ierosinās sazināties ar Epstīnu, taču nav zināms, vai tas ir īstenojies.
Putins ar Trampu Somijas galvaspilsētā tikās 2018. gada 16. jūlijā, un daudziem kļuva acīmredzami, ka Tramps ir pilnībā pakļuvis “zem Putina tupeles”. “Vai krieviem ir kaut kas [kompromitējošs] par Trampu? Šodiena bija briesmīga pat salīdzinot ar viņa standartiem,” bijušais ASV finanšu ministrs Bila Klintona administrācijā un ekonomikas padomnieks Baraka Obamas administrācijā Larija Sammers rakstīja Epstīnam samita dienā. “Oho, mans e-pasts ir pilns ar līdzīgiem komentāriem. Esmu pārliecināts, ka viņš domā, ka tas notika super labi. Viņš domā, ka iespaidojis pretinieku ar savu šarmu... Jāatzīst, ka viņam nav nekādas saprašanas par simbolismu. Viņam nav saprašanas par vairumu lietu.” Epstīns norādīja, ka Trampa uzvedība bijusi “paredzama”.
Epstīns rakstīja, ka bija agrāk bija runājis ar Krievijas ilggadējo pārstāvi ANO Vitāliju Čurkinu, kurš bija slavens ar savu agresīvo stilu.“Čurkins bija lielisks,” rakstīja šis bēdīgi slavenais seksuālais noziedznieks. “Pēc mūsu sarunām viņš saprata Trampu. Tas nav sarežģīti. Viņš ir jāredz, lai kaut ko iegūtu, tas ir tik vienkārši.” Čurkins nomira 64 gadu vecumā 2017. gada 20. februārī, viņu šajā amatā nomainīja ne mazāk odiozais Vasilijs Nebendzja.
Sarakste ar Jaglannu bija viena no daudzajām publicētajām, kas parāda Epstīna neparasti plašo starptautisko kontaktu tīklu, ar kuriem viņš bieži apsprieda Trampa pirmā termiņa politiskos lēmumus.
2019. gada 10.augustā 66 gadus vecais Epstīns pirms tiesas pakārās savā cietuma kamerā Ņujorkā, bet viņa ilggadējā līdzgaitniece un draudzene Gileina Maksvela — slavenā mediju magnāta Roberta Maksvela meita — 2021. gadā tika atzīta par vainīgu nepilngadīgo seksuālā tirdzniecībā un citos noziegumos saistītā ar Epstīna darbību un saņēma 20 gadu ieslodzījumu. Pēc Trampa atgriešanās Baltajā namā viņas ieslodzījuma apstākļi uzlabojās, un augustā viņa no Floridas cietuma pārvesta uz Teksasas cietumu ar maksimāli labvēlīgu režīmu.
Baltais nams uzreiz neatbildēja uz lūgumu komentēt šos e-pastus, taču Trampa preses sekretāre Kerolaina Levita trešdienas brīfingā paziņoja, ka publicētie e-pasti “nepierāda absolūti neko, izņemot to, ka prezidents Tramps nav darījis neko sliktu”. Pats Tramps platformā “Truth Social” atkal vainoja demokrātus par mēģinājumu ar “Džefrija Epstīna mistifikāciju” novērst uzmanību no tā, cik tā, cik slikti viņiem klājās ASV valdības darbības pārtraukšanas laikā.
Ironiski, bet Epstīna failu publiskošana bija viens no Trampa 2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, taču pēc atgriešanās Baltajā namā un aizvien uzstājīgākajiem apgalvojumiem par viņa paša lomu Epstīna pedofilijas skandālā, Tramps radikāli mainīja savu nostāju un visādi cenšas kavēt šo failu publiskošanu. Savam priekšniekam līdzīgi rīkojas arī augstākās ASV amatpersonas — ja ģenerālprokurore un tieslietu ministre Pema Bondi 21. februāra intervijā “Fox News” apgalvoja, ka Epstīna klientu faili atrodas “viņai uz galda” pārlūkošanai, tad jūnijā Tieslietu ministrija paziņoja, ka nav nekādu pierādījumu par šāda klientu saraksta pastāvēšanu. Jāpiebilst, ka šāds radikāls pavērsiens Trampa administrācijas attieksmē pret Epstīna failu publiskošanu ir saniknojis daudzus kvēlos Trampa fanus MAGA (“Padarīsim Ameriku atkal diženu” jeb “Make America Great Again”) kustībā, un daudzi fanātiskie MAGA pārstāvji, piemēram, Džordžijas kongresmene Mārdžorija Teilore Grīna nav skopojušies par kritiku Trampam, uz ko viņš reaģējis ar neizpratni, kas ar “jauko sievieti Mārdžoriju” noticis, nesen paziņojot, ka viņa ir “nomaldījusies no ceļa”.