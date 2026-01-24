"Mogo"/RSU un Liepājas hokejisti OHL mačos tiek pie graujošām uzvarām
"Mogo"/RSU un "Liepājas hokeja komanda" sestdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēlēs izcīnīja graujošus panākumus.
"Mogo"/RSU savā laukumā ar 10:4 (2:1, 3:0, 5:3) pārspēja Rīgas "Prizmu".
Mājinieku rindās Kaspars Ziemiņš izcēlās ar trīs vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, Elviss Želubovskis iekrāja piecus (1+4) rezultativitātes punktus, pa vieniem vārtiem guva Krišjānis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, Jānis Zemītis, Rolans Vasiļjevs, Ernests Krūms un Kristers Ansons, bet Gatis Sprukts asistēja četros vārtu guvumos.
Viesu labā divus vārtus guva Roberts Jekimovs, kurš arī tika pie rezultatīvas piespēles, bet pa vienam precīzam metienam padevās Gustavam Albertam Moruzam un Emīlam Ločmelim.
Savukārt liepājnieki viesos ar 9:2 (5:1, 1:0, 3:1) guva panākumu pār "Rīgas Hokeja skolu".
Liepājas vienībā Niks Zīle un Pauls Svars izcēlās ar četriem (1+3) punktiem, Endijs Butāns tika pie trīs (1+2) punktiem, bet Rinalds Vutkevičs, Dāniels Andersons, Kristers Kuzņecovs un Dominiks Sadausks iekrāja pa diviem (1+1) punktiem.
Rīdzinieku labā vārtus guva Roberts Jānis Polis un Gustavs Spīgulis.
Vēl pārliecinošu uzvaru izcīnīja Kijivas "Capitals", kas izbraukumā ar 7:3 (2:0, 3:3, 2:0) bija pārāka pār Elektrēnu "Energija".
Uzvarētāju rindās Rustams Begovs tika pie diviem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, Mārtiņš Karsums diviem precīziem metieniem pievienoja vēl rezultatīvu piespēli, bet vēl pa reizei mājinieku vārtsargu pārspēja Aleksandrs Novikovs, Lauris Bajaruns un Sems Hu.
"Mogo"/RSU ar 49 punktiem 29 spēlēs turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, otrā ar 48 punktiem ir Kijivas "Capitals", "Liepājas hokeja komanda" 30 mačos iekrājusi 46 punktus, bet par vienu vietu zemāk ar 45 punktiem 28 spēlēs ir "Zemgale"/LBTU. Rīgas "Prizma" komandai ir 28 punkti 30 spēlēs, Tallinas "Panter" - 20 punkti 28 spēlēs, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 30 cīņās, bet Viļņas "Hockey Punks" un "Rīgas Hokeja skola" iekrājušas 14 punkti 28 mačos.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.