Ar čempionu "Mogo"/RSU maču pret "Zemgale"/LBTU sākas jaunā OHL sezona
Šovakar ar pagājušās sezonas finālistu "Mogo"/RSU un "Zemgale"/LBTU dueli sāksies "Optibet" hokeja līgas (OHL) jaunā sezona.
Čempionāta pirmā spēle plkst.19.15 tiks aizvadīta "Mogo"/RSU laukumā "Mogo" ledus hallē Rīgā. Pārējās komandas turnīru uzsāks rīt.
Gaidāmajā OHL čempionātā startēs pieci klubi no Latvijas - "Mogo"/RSU, "Rīga HS", "Zemgale"/LBTU, "Prizma" un "Liepāja". No Lietuvas spēlēs divas komandas - "Energija" un Viļņas "7bet Hockey Punks", Igauniju turnīrā pārstāvēs Tallinas "Panter", kā arī debiju OHL čempionātā piedzīvos Ukrainas vienība Kijivas "Capitals".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētāji tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet vienības, kuras ieņemas augstākās pozīcijas no Latvijas un Lietuvas - būs atzītas par savu valstu čempioniem.
Nākamajā OHL sezonas čempionātā komandas aizvadīs piecu apļu turnīru. Katra vienība aizvadīs 40 mačus regulārajā čempionātā, kas būs lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008.gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Pagājušajā sezonā par OHL čempioni kļuva "Mogo"/RSU, kas finālā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.