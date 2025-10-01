Rīgā bāzētā Kijivas "Capitals" sarūgtina OHL čempioni "Mogo"/RSU
Rīgā bāzētās Ukrainas vienība Kijivas "Capitals" trešdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēlē apspēlēja pagājušās sezonas čempioni "Mogo"/RSU, kas piedzīvoja otro neveiksmi pēc kārtas. "Capitals" viesos izcīnīja uzvaru ar 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).
Pirmajā trešdaļā Kijivas komandas labā vārtus guva Lauris Bajaruns, kurš izcēlās ar precīzu metienu vairākumā, Andrejs Kostjuks un Deniss Hončarenko, panākot 3:0 "Capitals" labā. Divos vārtu guvumos pie rezultatīvas piespēles tika Mārtiņš Karsums.
Otrā perioda ievadā mājinieku pirmos vārtus guva Kristers Ansons, bet desmit minūtes vēlāk viesu vārtos ripu raidīja Krišjānis Rēdlihs, samazinot laukuma saimnieku deficītu līdz vienam precīzam metienam. Pamatlaika izskaņā "Mogo"/RSU nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču Kijivas vienība spēja nosargāt panākumu.
Citā mačā "Zemgale"/LBTU mājās ar 11:3 (4:2, 3:1, 4:0) sagrāva Rīgas "Prizma".
Starp uzvarētājiem ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Harijs Brants un Jonass Parviainens, vēl divas reizes pretinieku vārtsargu pārspēja Tomi Ansio, Rihards Marenis pievienoja gūtus vārtus un divas rezultatīvas piespēles, bet trīs vārtu guvumos asistēja Daniels Goršanovs.
"Prizma" rindās Edijs Brahmanis tika pie gūtiem vārtiem un rezultatīvas piespēles.
Turnīra tabulā pa 13 punktiem ir septiņās spēles aizvadījušajām "Zemgale"/LBTU un Kijivas "Capitals", bet "Liepājas hokeja komandai" ir 11 punkti. Desmit punktus iekrājusi "Prizma", deviņi punkti ir "Mogo"/RSU, pieci punkti sešos mačos ir Tallinas "Panter", divi punkti - Elektrēnu "Energija" vienībai, bet bez punktiem četrās cīņās ir "Rīgas Hokeja skola" un piecās - Viļņas "Hockey Punks".
Latviju turnīrā pārstāv "Mogo"/RSU, Jelgavas "Zemgale"/LBTU, "Rīgas Hokeja skola", "Prizma" un "Liepājas hokeja komanda", Lietuvu - Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks", Igauniju - Tallinas "Panter", bet Ukrainu - Kijivas "Capitals".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008.gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.