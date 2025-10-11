"Prizma" un "Mogo"/RSU hokejisti izcīna pa uzvarai OHL izbraukuma mačos
Rīgas "Prizma" hokejisti sestdien Lietuvā pēcspēles metienos svinēja uzvaru "Optibet" hokeja līgas (OHL) mačā, bet "Mogo"/RSU izcīnīja uzvaru Viļņā.
"Prizma" ar 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) pārspēj Viļņas Elektrēnu "Energija"
Otrā perioda sākumā divu minūšu un 24 sekunžu laikā mājiniekiem vārtus guva Pauļus Grībausks un Donats Kumeļausks vairākumā, izvirzot mājiniekus vadībā ar 2:0. 36. minūtē vienus vārtus atguva Kristers Bormanis, 54. minūtē vairākumā vārtus guva Ričards Stāmurs, bet pēcspēles metienos pa rezultatīvam metienam padevās Matīsam Bīriņam pirmajā un Emīlam Ezītim ceturtajā metienu sērijā.
"Mogo"/RSU ar 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) pārspēj Viļņas "Hockey Punks - Mototoja"
Vārtus uzvarētāju labā guva Deivids Sarkanis, kura kontā arī rezultatīva piespēle, Kristers Ansons vairākumā, Ņikita Vengers, Ernests Krūms un Kaspars Daugaviņš, kurš 28 sekundes pirms mača beigām raidīja ripu tukšos vārtos, šajā mačā sakrādams arī trīs rezultatīvas piespēles. Mājiniekiem vārtus guva Lūks Kutkevičs un Alekss Maunula.
Vēl sestdien "Liepājas hokeja komanda" mājās tiekas ar Kijivas "Capitals". Turnīra tabulā pa 15 punktiem ir astoņas spēles aizvadījušajām Kijivas "Capitals" un "Zemgale"/LBTU komandām, kā arī "Mogo"/RSU 11 mačos. 13 punkti deviņās spēlēs ir "Liepājas hokeja komandai". Desmit spēlēs 12 punktus ir sakrājusi Rīgas "Prizma", Tallinas "Panter" ar deviņās cīņās gūtiem septiņiem punktiem ieņem sesto vietu, astoņās spēlēs Elektrēnu "Energija" ir izcīnījusi piecus punktus, Viļņas "Hockey punks" - divus punktus, bet "Rīgas Hokeja skola" pie punktiem piecās cīņās nav tikusi.
Latviju turnīrā pārstāv "Mogo"/RSU, Jelgavas "Zemgale"/LBTU, "Rīgas Hokeja skola", "Prizma" un "Liepājas hokeja komanda", Lietuvu - Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks", Igauniju - Tallinas "Panter", bet Ukrainu - Kijivas "Capitals".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.