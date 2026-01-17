Rodrigo Ābols traumas dēļ nepabeidz NHL spēli, apdraudēta dalība olimpiskajās spēlēs
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols sestdien traumas dēļ nepabeidza Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēli. Jau pirmajā periodā spēlē pret Ņujorkas "Rangers" Ābols guva kājas traumu un tikai ar komandas biedru palīdzību pameta laukumu.
Rodrigo Abols (lower-body) will not return after this...— Flyers Nation (@FlyersNation) January 17, 2026
The #Flyers are falling apart here. pic.twitter.com/1NWiSTFK15
Rodrigo Ābols will not return against the Rangers after suffering a gruesome leg injury in the first period. pic.twitter.com/TR3gtOipH8— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 17, 2026
Filadelfijas "Flyers" šobrīd mājas spēlē tiekas ar Ņujorkas "Rangers". Pirmajā periodā pēc cīņas pie apmales Ābols guva kājas traumu un tikai ar komandas biedru palīdzību pameta laukumu.
Līdzšinējā 41 sezonas spēlē Ābols guvis trīs vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles. Februārī Latvijas izlases sastāvā viņam jāpiedalās olimpisko spēļu turnīrā, taču sestdien gūtais savainojums, iespējams, liegs dalību Olimpiādē.
"Flyers" mačā pret "Rangers" bija bezspēcīga, un, lai gan abām komandām metienu skaits bija vienāds (28), tika piedzīvots zaudējums ar 3:6 (1:3, 1:3, 0:1). Ņujorkiešiem trīs vārtus guva Mika Zibanežads, bet divi vārti un viena rezultatīva piespēle bija Artēmijam Panarinam.
"Flyers" ar 52 punktiem 47 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē.
6. janvārī tika paziņots Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs dalībai Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs. Kopumā pieteikumā ierakstīti 25 spēlētāji - trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 14 uzbrucēji. Kā NHL pārstāvji bija iekļauti divi vārtsargi - Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets") un Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins"), aizsargs Uvis Balinskis (Floridas "Panthers"), kā arī trīs uzbrucēji - Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning"), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks") un Rodrigo Ābols (Filadelfijas "Flyers").
Latvijas hokejisti olimpiskajās spēlēs C grupā tiksies ar ASV, Vāciju un Dāniju. C grupas pirmajā mačā 12. februārī latvieši spēkosies ar ASV, 14. februārī paredzēta spēle ar Vāciju, bet dienu vēlāk Latvijas hokejisti stāsies pretī Dānijai.
Pēdējo gatavošanos olimpiskajām spēlēm Latvijas izlase uzsāks 2. februārī "Daugavas ledus hallē" Rīgā, bet uz Olimpiādi dosies trīs dienas vēlāk. NHL hokejisti valstsvienībai pievienosies 7. februārī, bet 9. februārī plkst. 17.15 Milānā ieplānota pārbaudes spēle ar Šveices izlasi.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.