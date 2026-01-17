Rodrigo Ābolam bija vajadzīga biedru palīdzība, lai pamestu laukumu
Hokejs
Vakar 23:56
"Nav labi": "Flyers" treneris vērtē Ābola savainojumu. Izredzes uz olimpiādi zūd
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guvis nopietnu traumu, pēc mača vērtēja Filadelfijas "Flyers" galvenais treneris Riks Tokets.
Rodrigo Ābols will not return against the Rangers after suffering a gruesome leg injury in the first period. pic.twitter.com/TR3gtOipH8— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 17, 2026
"Nav labi. Daudz neiedziļināšos, bet nav labi," vērtējot Ābola savainojumu, komentēja Tokets.
Līdzšinējā 41 sezonas spēlē Ābols guvis trīs vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles. Februārī Latvijas izlases sastāvā viņam jāpiedalās olimpisko spēļu turnīrā, taču sestdien gūtais savainojums, iespējams, liegs dalību Olimpiādē.