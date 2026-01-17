"Nav labi": "Flyers" treneris vērtē Ābola savainojumu. Izredzes uz olimpiādi zūd
Rodrigo Ābolam bija vajadzīga biedru palīdzība, lai pamestu laukumu
Jauns.lv/LETA

Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guvis nopietnu traumu, pēc mača vērtēja Filadelfijas "Flyers" galvenais treneris Riks Tokets.

"Nav labi. Daudz neiedziļināšos, bet nav labi," vērtējot Ābola savainojumu, komentēja Tokets.

Līdzšinējā 41 sezonas spēlē Ābols guvis trīs vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles. Februārī Latvijas izlases sastāvā viņam jāpiedalās olimpisko spēļu turnīrā, taču sestdien gūtais savainojums, iespējams, liegs dalību Olimpiādē.

