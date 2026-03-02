Kāpēc nevajadzētu pirkt sagrieztu maizi: eksperti nosauc negaidītu iemeslu
Sagriezta un iepakota maize šķiet ērta izvēle mūsdienu dzīves ritmam. Tā ir gatava lietošanai un neprasa papildu piepūli. Taču aiz šīs ērtības slēpjas nianses, kas padara šo produktu atšķirīgu no tradicionāla, svaigi cepta maizes klaipa.
Kādus riskus šis produkts var slēpt?
Kad maize tiek sagriezta, tā zaudē savu dabisko aizsardzību, raksta "Oboz.ua". Veselam klaipam lielāko daļu virsmas klāj garoza, kas palīdz saglabāt mitrumu un aromātu. Savukārt sagrieztai maizei katrai šķēlei ir atvērtas malas, kas palielina saskari ar gaisu.
Tas izraisa ātrāku elastības un garšas zudumu. Iepakojums šo procesu tikai daļēji aizkavē, taču pēc atvēršanas tas paātrinās, un produkts ātri zaudē to svaigumu, ko parasti saistām ar mājās ceptas maizes smaržu.
Lai sagrieztā maize vairākas dienas saglabātos mīksta un nepelētu, ražotāji tai pievieno īpašas sastāvdaļas. Tie ir emulgatori un konservanti, kas stabilizē tekstūru un pagarina derīguma termiņu.
Šīs vielas ir atļautas lietošanai, taču tās padara produktu tehnoloģiski pielāgotu transportēšanai un ilgstošai uzglabāšanai, nevis vienkārši par miltu, ūdens, sāls un rauga kombināciju.
Lielākā daļa iepakotās sagrieztās maizes pieder pie augsti pārstrādātu produktu kategorijas. Parasti tā tiek gatavota no rafinētiem miltiem, no kuriem ir izņemtas klijas un dīgļi. Tas samazina šķiedrvielu un vērtīgo uzturvielu daudzumu.
Receptē bieži tiek pievienots cukurs vai sīrupi, kas uzlabo garšu un palīdz saglabāt mīkstumu, kā arī paaugstināts sāls daudzums. Tas viss padara produktu ne vienmēr veselībai labvēlīgu.
Eksperti norāda, ka regulāra augsti pārstrādātu produktu lietošana nozīmē vairāk piedevu un mazāk dabīgo šķiedrvielu un uzturvielu. Tāpēc sagriezta maize, lai arī ērta, nebūtu uzskatāma par pilnvērtīgu alternatīvu svaigi ceptai maizei.