Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 2. marta līdz 8. martam?
Nu re, tiekamies jau martā un šonedēļ ir Mūzikas svētku svinēšanas laiks, koncertzālē "Cēsis" 6. martā tiks sumināti Lielās mūzikas balvas laureāti, tiek solīta skaista ceremonija un svinīgs koncerts, ēteros un laikrakstu lapās mirdz nominanti un mūža balvas ieguvēji un priecīgs satraukums nozarē jūtamas.
Šogad Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija un svinīgais koncerts atkal būs publiski pieejams klātienē! Biļešu tirdzniecība norisinās “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā. Ceremonijas un koncerta mākslinieciskā grupa strādā plecu pie pleca, lai vakars izvērstos patiešām emocionāls, es aizņemšos šeit kolēģa Oresta Silabrieža vēstījuma fragmentu, jo kurš gan cits vēl skaistāk ieaicinās: baudīsim Artura Maskata un Andra Sējāna veidotu koncertprogrammu, kurā skanēs visdažādāko mūzikas virzienu paraugi un muzicēs labākie no labākajiem. Ceremoniju vadīs Valmieras teātra aktieri Diāna Krista Stafecka un Aksels Aizkalns.
Līdzās Lielās mūzikas balvas nominantu mākslinieciskajam sniegumam, uz skatuves kāps arī koncerta īpašie viesi! Prieks, ka ceremoniju pagodinās pasaulslavenais Gidons Krēmers brīnumskaistajā un publikas iemīļotajā kompozīcijā “Plaukstošais jasmīns”, kuras autors ir vijolnieka kādreizējais skolas gadu labs draugs, balvas par mūža ieguldījumu saņēmējs Georgs Pelēcis. No stīginstrumentu pasaules satiksim arī balvas nominanti čellisti Magdalēnu Cepli, kas izvēlējusies nule simto dzimšanas dienu nosvinējušā ungāru ģēnija Ģerģa Kurtāga miniatūru.
Uzstāsies virkne lielisku dziedātāju: dzirdēsim žilbinošo Katrīnu Paulu Felsbergu Hendeļa operas "Flavio" ārijā un Latvijas Nacionālās operas zvaigzni Innu Kločko Riharda Štrausa dziesmā, balvai nominētā Annas Veismanes vokālā cikla divas dziesmas sniegs mūsu opernama jaunatklājums Mārtiņš Šmaukstelis kopā ar pianisti Ilzi Ozoliņu, uzstāsies arī fenomenālais tandēms Zanda Švēde un Reinis Zariņš.
Balvas nominants Orķestris “Rīga” būs uz skatuves kopā ar LMB izvirzīto trompešu grupas koncertmeistaru Kristianu Kalvu; balvas nominantu orķestri “Sinfonietta Rīga” dzirdēsim Igora Stravinska mūzikā. Instrumentālās kamermūzikas jomu pārstāvēs nominanti “Trio Tresensus” ar eksplozīvā Platona Buravicka opusu, savukārt no džeza jomas būs patlaban tālās zemēs mītošais Matīss Čudars ar kvartetu, kurā muzicēs arī balvai nominētie Matīsa kolēģi Kaspars Kurdeko un Miķelis Dzenuška.
Jauniešu koris "Kamēr..." un kora mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābulis atskatīsies uz Raimonda Paula jubileju ar Maestro dzejisko kompozīciju "Dārzs ziemā" un pirmoreiz Latvijā atskaņos nominanta Jēkaba Jančevska brīnišķo moteti "Lux aeterna" versijā ar stīginstrumentiem.
Raimonda Paula jaunības gadu "Presto" atskaņojumā sevišķa dzīvesprieka noti ceremonijai piešķirs vijolnieks Daniils Bulajevs ar sava orķestra "Davinspiro Camerata" mūziķiem un īsteni paulisko pianistu Matīsu Žilinski, savukārt pavisam svaigu elpu dos laikmetīgās dejas klātbūtne ar fragmentu no Elzas Leimanes un Reiņa Sējāna lidojuma vienā cēlienā "Vārna".
Koncerta diriģenti būs Normunds Šnē, Andris Veismanis, Kaspars Ādamsons un Valdis Butāns. Ceremoniju efektīgi vainagos Dobrinkas Tabakovas vitālā dubultkoncerta "Together Remember to Dance" noslēguma daļa, kur solo spēlēs pianisti Reinis Zariņš un Daumants Liepiņš.
Viss kopā — dinamiska un oriģināla Latvijas mūzikas dzīves panorāma, kas jāpiedzīvo klātienē!’’
Uz mirkli piestāšu teātra pasaulē, jo uzmanību piesaista jauniestudējums - Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zālē no 26. februāra skatāma izrāde "Zīda čūska", kas veidota pēc Gunta Bojāra grāmatas. Ar šo režijas darbu Nacionālajā teātrī debitē režisore LAURA. Galvenā loma šajā gandrīz monoizrādē atvēlēta Normundam Laizānam, kurš šķetinās mīlestības, iekāres un neuzticības tēmas. Atminos, ka Normunds savā prātā ļoti ilgi lolojis šo sapni par literārā darba pārtapšanu izrādē, redz, ka visumam teiktais, kaut kad arī realizējas dzīvē. Par to liels prieks. Piestiprināšu šim jaunumam režisores LAURAS teikto “Izrādes galvenais varonis ir piedzīvojis dažādas attiecības un mēģina rast atbildi uz ļoti privātu jautājumu – kāda ir ideālā attiecību forma. Šo jautājumu mēs risināsim visu izrādes laiku. Stāsts būs interesants ikvienam, kurš ir attiecībās, kurš vēlas būt attiecībās un kurš vēlas dzīvot ideālās un labās attiecībās.” Režisore atklāj, ka darboties formā, kur centrālā vieta atvēlēta vienam aktierim, ir viņai neierasts process: “Jābūt tādai pašai emocionālai iedarbībai, kā to panāk liels aktieru ansamblis. To ir ļoti aizraujoši vērot, ja ir labs aktieris un, manuprāt, šis ir tas gadījums, kad cilvēkiem būs ļoti interesanti. Jo stāsts pats par sevi ir ļoti emocionāli apjomīgs.”
Un vēl kino! Nesen, kad devos skatīties norvēģu daudzapbalvoto kinolenti "Sentimentālā vērtība", pievērsu uzmanību arī pirms seansa reklamētajām filmām un Džilindžera jaunais veikums šajā mazajā reklāmas treilerītī uzrunāja – nolēmu – jādodas. Šobrīd jaunākajās ziņās lasu, ka "Perfektie" divu nedēļu laika periodā kļuvusi par skatītāko pašmāju lenti. Es noteikti ieplānošu, jo viena kultūrizklaides pietura ar melnās komēdijas garšvielām tā varētu būt.