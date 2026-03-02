Uzmanies pilnmēness laikā - horoskops visām zodiaka zīmēm no 2.03. līdz 8.03.
Foto: Shutterstock
Cita pasaule

Uzmanies pilnmēness laikā - horoskops visām zodiaka zīmēm no 2.03. līdz 8.03.

Dzīvesstila nodaļa

Jauns.lv

Ieskaties, kas tevi sagaida šonedēļ - no 2. līdz 8. martam. Visa nedēļa paies pilnmēness noskaņās - pilna mēness fāze būs otrdien, 3. martā, pulksten 13.39.

Uzmanies pilnmēness laikā - horoskops visām zodiak...

SKORPIONS

foto: Shutterstock

Tuvinieki gaidīs no tevis drošības un stabilitātes garantijas – centies viņus nepievilt. Ja jūti, ka tiek apdraudēta dzīves stabilitāte, nevilcinies, rīkojies. Tuvinieki tavas rūpes un uzmanību pratīs novērtēt. Vēlāk var nākties panervozēt par finansiālo situāciju, taču galu galā viss atrisināsies – tu saņemsi nopelnīto un varēsi atļauties sevi palutināt.

Nākamā lapa: AUNS

Tēmas

HoroskopiMēness

Citi šobrīd lasa