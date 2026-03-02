Cita pasaule
Šodien 05:02
Uzmanies pilnmēness laikā - horoskops visām zodiaka zīmēm no 2.03. līdz 8.03.
Ieskaties, kas tevi sagaida šonedēļ - no 2. līdz 8. martam. Visa nedēļa paies pilnmēness noskaņās - pilna mēness fāze būs otrdien, 3. martā, pulksten 13.39.
SKORPIONS
Tuvinieki gaidīs no tevis drošības un stabilitātes garantijas – centies viņus nepievilt. Ja jūti, ka tiek apdraudēta dzīves stabilitāte, nevilcinies, rīkojies. Tuvinieki tavas rūpes un uzmanību pratīs novērtēt. Vēlāk var nākties panervozēt par finansiālo situāciju, taču galu galā viss atrisināsies – tu saņemsi nopelnīto un varēsi atļauties sevi palutināt.