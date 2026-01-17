"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" Latvijas kausa ceturtdaļfinālā izsit trofejas īpašnieci "VEF Rīga"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda sestdien "Užavas" Latvijas kausā basketbolā apturēja "VEF Rīga" komandu, līdz ar to turnīrā būs jauna čempione. Valmierieši ceturtdaļfināla atbildes spēlē viesos guva virsroku ar 88:70 (24:21, 21:21, 21:15, 22:13) un divu maču summā uzvarēja ar 197:165.
Artis Ate valmieriešu rindās pret savu bijušo komandu guva 16 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, Kērtisam Holisam bija 15 punkti un astoņas atlēkušās bumbas, Dominīks Steņonis guva 14 punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, Mārcim Vītolam bija 13 punkti, bet Rinaldam Mālmanim - 11 punkti un astoņas atlēkušās bumbas.
"VEF Rīga" komandā rezultatīvākais bija Toni Ročaks ar 12 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām, Rodrigo Būmeisters guva desmit punktus. Kamau Stoukss debijas mačā 17 minūtēs guva astoņus punktus.
Rīgas un Valmieras komandu duelī pirmajā mačā ar 109:95 uzvarēja valmierieši. Valmieras komanda pusfinālā tiksies ar "Rīgas zeļļiem" vai "Liepāju", kas pirmajā mačā bija pārāka ar 87:78.
Vēl šodien plkst. 19 Ogres sporta arēnā "Ogre" cīnīsies ar "Ventspili".
Savukārt Ogres un Ventspils komandu cīņā pirmajā spēlē ar 89:72 uzvarēja ventspilnieki. Pusfinālā pretī stāsies "Latvijas Universitāte" vai "Rīgas Stradiņa universitāte"/"VEF Rīga", pirmajā cīņā ar 81:69 uzvarot LU.
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu.
Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.