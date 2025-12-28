Ābols pēc cīņas ar Kanādu: Mēs neatbraucām skaisti zaudēt; šovakar duelis ar Somiju
Lai gan Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta ievadā izcīnīja vēsturisku punktu pret Kanādu, galvenais treneris Artis Ābols uzsver, ka komanda nedrīkst samierināties ar "skaistiem zaudējumiem". Šovakar turnīra otrajā mačā latvieši tiksies ar Somiju.
Latvijas hokejisti sestdien pirmajā spēlē papildlaikā ar 1:2 piekāpās Kanādai. Vērtējot sniegumu, Ābols atzina, ka cīņa bijusi godam, taču rezultāts nav tāds, ar ko vajadzētu lepoties, ja mērķi ir augsti.
"Cieņpilns zaudējums, bet, kā jau es "čaļiem" ģērbtuvē teicu – ja mēs gribam uz augšu, mēs nepriecāsimies par cieņpilnu zaudējumu. Mēs gribam uzvarēt. Mēs neatbraucām šeit, lai skaisti zaudētu," pauda Ābols.
Treneris atzina, ka šādi vārdi varētu izklausīties "lecīgi", ņemot vērā pretinieku statusu un sastāvu, kurā ir daudz Nacionālās hokeja līgas (NHL) sistēmas spēlētāju. "Kāds varētu teikt – viņš ir "sadomājies", jo spēlējam pret Kanādu. Bet vienalga, kāds mums ir sastāvs – mēs spēlējam ar tādu, kāds ir. Mēs ar viņiem cīnījāmies. Cīnījāmies godam, bet diemžēl zaudējām," piebilda treneris.
Rezumējot pirmo maču, Ābols norādīja: "Liekam krājkasē šo pirmo punktu un gatavojamies spēlei ar somiem."
Otrā B apakšgrupas cīņa pret Somiju sāksies šovakar plkst. 23.30 pēc Latvijas laika. Tiešraidē to varēs vērot "Go3 Sport" platformā un kanālā TV6.
Somijas izlase čempionātu sākusi pārliecinoši, piektdien ar 6:2 uzvarot Dāniju, un pret Latviju spēlēs pēc vienas dienas atpūtas.
Čempionāta turpinājumā latvieši 30. decembrī spēlēs ar Dāniju, bet dienu vēlāk spēkosies ar Čehiju. Četras labākās grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja cīnīsies par palikšanu elitē.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlē piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši sasniedza ceturtdaļfinālu.
Jau vēstīts, ka Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase sestdien ASV pasaules junioru čempionāta pirmajā spēlē ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) papildlaikā zaudēja vienaudžiem no Kanādas.
Latvijas izlases labā vārtus guva Rūdolfs Bērzkalns. Nils Roberts Mauriņš vārtos atvairīja 36 metienus.
Pērn Latvijas hokejisti pirmo reizi vēsturē uzvarēja Kanādu, gūstot panākumu ar 3:2 pēcspēles metienu sērijā.
Latvieši maču sāka aktīvi un piektajā minūtē tika pie pirmās iespējas spēlēt vairākumā, kuru gan neizmantoja, bet perioda otrajā pusē paši noturējās, spēlējot mazākumā.
Vienā no epizodēm ripa nonāca kanādiešu vārtos, taču tiesneši konstatēja, ka Markuss Sieradzkis to ar slidu ieslidināja tīklā, līdz ar to vārtu guvums netika ieskaitīts. Pirmajās 20 minūtēs kanādiešiem bija neliels pārsvars metienos pa vārtiem - 11:7.
Otrā perioda sākumā Martins Klaucāns par asu spēka paņēmienu saņēma noraidījumu līdz spēles beigām un uz piecām minūtēm atstāja Latviju mazākumā. Spēlējot 39 sekundes vairākumā, ar metienu pretī vārtiem perioda trešajā minūtē 1:0 Kanādas labā panāca Kouls Rešnijs.
https://x.com/IIHFHockey/status/2005048249959268816
Turpmāko šī mazākuma laiku latvieši nosargāja vārtus neskartus, lai gan dažās epizodēs glāba vārtu konstrukcija. Trešdaļas vidū Bens Denfords ar nūju pārsita Kristiānam Utnānam degunu, Latvijai tiekot pie iespējas četras minūtes spēlēt vairākumā. Tajā latvieši lielākoties centās apdraudēt vārtus ar metieniem no distances, taču ripu mērķī nenogādāja.
Arī vienādos sastāvos Latvijas izlasei bija iespējas gūt vārtus, tomēr bīstamākās epizodes neizdevās noslēgt rezultatīvi. Otrajā periodā metienos pa vārtiem nedaudz labāki atkal pretinieki - 14:11.
Trešā perioda sākumā Latvijas hokejisti bija aktīvāki uzbrukumos par pretiniekiem, bet trešdaļas turpinājumā iniciatīvu pārņēma kanādieši. Nepilnas piecas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc vairākiem Kanādas hokejistu metieniem Latviju no zaudētiem vārtiem glāba pārliktnis, bet citā epizodē ripa trāpīja pa Mauriņa ķiveri.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas divas minūtes, ripa vārtu priekšā nonāca pie Bērzkalna. Latviešu uzbrucējs to nokontrolēja ar slidu un ar nūjas lāpstiņu raidīja vārtos - 1:1. Vārtu guvumā asistēja Krišjānis Sārts un Dmitrijs Diļevka.
52 sekundes pirms beigu signāla Roberts Naudiņš izraidīja ripu ārpus laukuma, atstājot Latvijas izlasi mazākumā. Pēdējās sekundēs Antons Macijevskis bloķēja vairākus pretinieku metienus, liedzot ripai nonākt līdz vārtiem.
Papildlaika pirmajā minūtē uzvaras vārtus vairākumā guva Maikls Heidžs.
Latvijai šī bija pirmā spēle čempionātā, bet Kanāda piektdien ar 7:5 uzvarēja Čehiju.
Čempionāta turpinājumā latvieši svētdien tiksies ar Somiju, kam sekos spēles pret Dāniju 30. decembrī un Čehiju 31. decembrī.
Tikmēr otrā grupā ielozētas Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlēs piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).