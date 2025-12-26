Ar talantiem un NHL drafta cerībām Latvijas U-20 izlase piekto gadu pēc kārtas cīnīsies junioru pasaules čempionātā
No šodienas līdz pat 5. janvārim ASV Mineapolisē norisināsies 2026. gada pasaules čempionāts hokejā junioriem. Kopš 2022. gada turnīrā piedalās arī Latvija, kas šo turnīru sagaidījusi ar vairākiem talantīgiem hokejistiem sastāvā. Spēļu tiešraides kanālā TV6.
Latvijas U-20 hokeja izlase spēcīgāko sabiedrībā spēlēs jau piekto gadu pēc kārtas. Pēc Krievijas plaša mēroga invāzijas Ukrainā tās valsts izlases diskvalificēja no starptautiskiem turnīriem, un 2022. gadā tieši latvieši ieņēma krievu vietu. To izdevies sekmīgi nosargāt līdz pat šim gadam. Uz turnīru latvieši dodas ar atsevišķiem spilgtiem talantiem, kuriem prognozē augstas vietas nākamā gada NHL draftā.
Rīko kopš 1977. gada
Pirmais oficiālais junioru hokeja čempionāts notika pirms 48 gadiem - 1977. gadā. Turpinājumā tas rīkots katru gadu. Līdz šim par titulētāko hokeja nāciju junioru čempionātā jāsauc Kanādu, kam veseli 20 zelti, desmit sudrabi un piecas bronzas. Vēl par pasaules čempionēm junioros kļuvušas tādas valstu izlases kā Krievija dažādos formātos, ASV, Somija, Zviedrija un Čehija.
2025. gada pasaules junioru čempionātā septīto reizi valsts vēsturē un otro reizi pēc kārtas triumfēja amerikāņi. Viņi izcīnīja pirmo vietu A grupā, ceturtdaļfinālā ar 7:2 pieveica Šveici, pusfinālā ar 4:1 Čehiju, bet finālā - ar 4:3 papildlaikā Somiju. Par pārsteigumu parūpējās čehi, kuri jau ceturtdaļfinālā izslēdza spēcīgos kanādiešus. Latvija spēja kvalificēties ceturtdaļfinālam, kurā pakutināja nervus Zviedrijai (zaudējums 2:3). Finālā tas ļāva ieņemt septīto vietu.
2026. gada pasaules čempionāts hokejā junioriem risināsies ASV, Mineapolisā. Ja Minesotas štatā junioru pasaules čempionāts atgriežas pirmo reizi kopš tālā 1982. gada, tad pašā ASV tas pēdējo reizi notika 2018. gadā. Jāmin, ka Minesotas štatā hokejs ir viens no populārākajiem sporta veidiem, kurā uzauguši vairāki nākamie hokeja talanti.
Turnīra izspēles formāts paredz, ka desmit komandas sadalītas divās grupās pa piecām katrā. Pēc apļa turnīra labākās četras sasniegs ceturtdaļfinālu, bet abu grupu pēdējo vietu īpašnieces aizvadīs savstarpējo spēli par vietas saglabāšanu elites divīzijā. Tikai mača uzvarētājs arī turpmāk spēlēs junioru čempionātā, bet zaudētāja izkritīs divīziju zemāk. Savukārt astoņas iekļuvušās izlases izslēgšanas cīņās pēc izslēgšanas metodes noteiks čempioni. Ceturtdaļfinālā būs gan jāspēkojas pret otras grupas kādu no labākajiem - pirmā vieta spēlēs pret ceturto, otrā pret trešo, trešā pret otro un ceturtā pret pirmo.
Latvijai 11. dalības reize
Latvijas U-20 izlase pirmo reizi junioru pasaules čempionātā spēlēja 2006. gadā. Ja šogad tā piedalīsies piekto gadu pēc kārtas, tad kopumā Latvijas junioru spēcīgāko sabiedrībā spēlēs 11. reizi.
Līdz šim labākais rezultāts sasniegts tieši pēdējos gados - 2022. un 2025. gadā, kad spēlēšana ceturtdaļfinālā ļāva finālā ierindoties septītajā vietā. Ceturtdaļfinālā Arta Ābola trenētā izlase spēlēja arī 2024. gadā, taču tad neveiksme to ierindoja astotajā vietā. Tikmēr 2023. gada čempionātā latvieši bija pārāki cīņā par neizkrišanu no elites divīzijas. Vēl elites divīzijā latvieši noturējās 2009. un 2012. gadā, bet citos gados (2006., 2010., 2013., 2017. gadā) tā izkrita divīziju zemāk.
Šoreiz Latvija spēlēs B grupā pret Kanādas, Somijas, Čehijas un Dānijas izlasēm. Ja kanādieši, somi un čehi ir junioru čempionāta ierasti dalībnieki, tad dāņi labāko sabiedrībā atgriezušies pirmo reizi kopš 2019. gada. A grupu veidos ASV, Zviedrija, Slovākija, Šveice un Vācija.
Pirmajā dienā, tas ir šodien, 26. decembrī, Latvijas izlasei spēle nav paredzēta. Tā turnīru sāks rīt, 27. decembrī, ar dueli pret Kanādu (plkst. 23:30 pēc Latvijas laika). Arī pirms gada Latvija pret kanādiešiem aizvadīja turnīra pirmo spēli, latviešiem pārsteidzot pasauli un uzvarot Kanādu pēcspēles metienu sērijā. Tā kļuva par junioru pirmo panākumu pār hokeja dzimtenes pārstāvjiem elites pasaules čempionātā.
Turnīru Arta Ābola trenētā komanda turpinās dienu vēlāk, 28. decembrī, kad arī 23:30 pēc Latvijas laika gaidāma spēkošanās pret pagājušā gada finālisti Somiju. Arī pret somiem Latvija spēkojās pagājušā gada turnīra grupā, zaudējot ar 0:3. Pēc vienas dienas atpūtas potenciāli sekos svarīgākā spēle grupā - 23:30 pret Dāniju. Potenciāli šajā spēlē var tikt noteikts, kura no komandām (Latvija vai Dānija) sasniegs ceturtdaļfinālu.
Grupu turnīru Latvija noslēgs gadu mijā, 31. decembrī, plkst. 22:30 cīnoties pret Čehiju. Pret čehiem Latvijas hokejisti aizvadīja pārbaudes spēli pirms turnīra, piekāpjoties pagarinājumā ar 2:3. Tāpat tika zaudēts citai vienībai pārbaudes mačā (1:3 pret Slovākiju). Ja Latvijai izdosies sasniegt ceturtdaļfinālu, tad cīņas šajā turnīra fāzē plānotas 2. janvārī. Pusfināli notiks 4. janvārī, bet cīņas par medaļām 5. janvārī. Mačs par neizkrišanu gaidāms ceturtdaļfinālu diena - 2. janvārī.
Cik talantīga ir Latvijas izlase?
Lielākā daļa Latvijas junioru hokejistu savu talantu attīsta aiz Latvijas robežām. Dažiem šis arī nebūs debijas junioru čempionāts - gan aizsargu, gan uzbrucēju rindās ir hokejisti, kuri iepriekš jau guvuši pieredzi augstākajā līmenī.
Potenciāli skaļākais vārds Latvijas izlasē ir aizsargs Alberts Šmits. Hokejists, kurš pašlaik spēlē Somijā, tiek augstu kotēts NHL skautu blociņos, viņam pat paredzot vietu desmitniekā nākamā gada draftā. Ja tā notiktu, tad Šmits kļūtu par visaugstāk draftēto Latvijas hokejistu. Ņemot vērā, ka šo turnīru apmeklēs arī NHL klubu pārstāvji, šī var būt iespēja Šmitam apliecināt savas dotības. Viņš jau debitējis Latvijas hokeja izlasē, piedaloties Vācijas kausā novembrī.
Uzbrukumā U-20 ne pirmo gadu spēlēs Olivers Mūrnieks. Tikai 17 gadus vecajam hokejistam šis kļūs par otro junioru pasaules čempionātu. Pirms gada viņš piecās spēlēs iekrāja četrus rezultativitātes punktus. Šo sezonu Mūrnieks pavada Kvebekas junioru hokeja līgā, Seintdžonas "Sea Dogs" komandā 22 spēlēs jau iekrājot 13 punktus (3+10).
Tāpat ne pirmo gadu valstsvienībā spēlēs tādi uzbrucēji kā Bruno Osmanis, Daniels Serkins un Roberts Naudiņš. Osmanis šosezon "Bjorkloven" sastāvā vairāk spēlējis tā pirmajā komandā otrās līgas "Allsvenskan" čempionātā (19 spēlēs 4+5), kamēr Daniels Serkins šosezon debitējis Šveices augstākajā līgā "Bern" komandas sastāvā (divas spēles). Šobrīd viņš izīrēts Šveices otrās līgas klubam "Basel", kur septiņās spēlēs ticis pie viena punkta.
Trīs vārtsargi, Nils Roberts Mauriņš, Mikus Vecvanags un Ivans Kufterins, šobrīd savu meistarību attīsta dažādās Ziemeļamerikas hokeja līgās kā daudzi citi viņu komandas biedri. Mauriņš ASV hokeja līgas Omahas "Lancers" 16 spēlēs atvairījis 89,6% pretinieku metienus un ielaidis 3,37 ripas, Vecvanags Kvebekas junioru hokeja līgā spēlējis sešos mačos (85% atvairīti metieni, 3,86 ielaistas ripas), bet Kufterins Rietumu hokeja līgā 13 spēlēs atvairījis 88,8% metienu un ielaidis 4,03 ripas. Visdrīzāk pirmā numura gods tiks Mauriņam.
Augstais talanta līmenis izlasē var likt diskutēt, vai šī nav viena no talantīgākajām junioru izlasēm pēdējos gados, taču arī dažos iepriekšējos gados junioru izlasē pulcēti nozīmīgi talanti ar Danu Ločmeli un citiem priekšgalā. Galvenais treneris Artis Ābols norādījis, ka Latvijas izlase šajā līmenī var uzvarēt tikai, ja spēlē kā komanda, nevis ar meistarību.
Bukmeikeru prognozēs Latvija augstu nekotējas. Tai ir devītās sliktākās izredzes kļūt par čempioni. Sliktāk novērtēta tikai Dānija. Pēc bukmeikeru domām galvenā turnīra favorīte ir Kanāda (koeficients 2,00), kam seko ASV (3,50), Zviedrija (6,00) un Somija (8,50). Pārējām sešām izlasēm par titulu cīnīties būs grūti.