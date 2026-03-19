Pašvaldību vēlēšanās Nīderlandē joprojām pieaug galēji labējo atbalsts, tomēr uzvar Darba partijas un zaļo alianse
Trešdien notikušajās Nīderlandes municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi Darba partijas un zaļo alianse (PvdA), taču savas pozīcijas nostiprinājuši arī labējie, liecina balsu skaitīšanas rezultāti. Lai gan visumā salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām kreisie zaudējuši nedaudz balsu, PvdA uzvarējusi lielākajās pilsētās Amsterdamā, Roterdamā un Utrehtā.
Tajā pašā laikā rezultāti liecina, ka turpina pieaugt atbalsts nacionālkonservatīvajām un galēji labējām partijām. Galēji labējā partija "Demokrātijas forums" (FvD), kas startēja tikai nepilnā trešdaļā municipalitāšu, gandrīz visos vēlēšanu apgabalos, kur tā izvirzīja savus kandidātus, ievērojami nostiprinājusi savas pozīcijas.
Taču daudzas tradicionālās partijas jau iepriekš noraidījušas iespēju sadarboties ar FvD.
Savukārt Hāgā uzvarējusi labēji populistiskā vietējā partija "Hāgas sirds", bet savas pozīcijas nostiprinājusi arī Gērta Vildersa vadītā labēji populistiskā Brīvības partija (PVV).
Municipālo vēlēšanu rezultāti atspoguļo pagājušā gada oktobrī notikušo parlamenta vēlēšanu iznākumu, kad ar nelielu balsu vairākumu uzvarēja centriskā un sociāli liberālā partija D66, taču gandrīz trešdaļu balsu izcīnīja labēji populistiskās un galēji labējās partijas.
Vēlētāju aktivitāte sasniedza tikai 54%. Tas gan ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, kas notika pirms četriem gadiem.
Tāpēc Roterdamas mēram Karolai Šutenai nāksies pildīt savu priekšvēlēšanu solījumu, ko viņa deva, cenšoties vairot vēlētāju aktivitāti, un, par spīti bailēm no augstuma, nolaisties no 185 metrus augstā televīzijas torņa "Euromast".