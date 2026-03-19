Klāvs Priedītis triumfē kā gada mākslinieks grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele 2025"
Ceturtdienas vakarā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pasniegtas grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2025" balvas, liecina informācija Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas (LGA) "Facebook" lapā. Grāmatas apbalvotas astoņās kategorijās, kā arī pasniegta nozares balva gada māksliniekam, gada jaunajam dizainerim un balva par mūža ieguldījumu.
Par gada mākslinieku grāmatu nozarē šogad atzīts Klāvs Priedītis, kurš pēdējos gados ar saviem pārdomātajiem un izsvērtajiem izdevumiem ir ieguvis pamanāmu vietu latviešu mūsdienu grāmatniecībā. Viņš velta padziļinātu uzmanību tipogrāfiskajām detaļām un mērķtiecīgi izmanto materiālu nianses - papīra biezumu un raupjumu -, lai taktilā veidā paplašinātu lasītāja pieredzi un grāmatas satura uztveri. Būtisku vietu Priedīša dizainera praksē ieņem arī grāmatu mākslas vēsture.
Priedītis, kurš pirms diviem gadiem saņēma pirmo jaunā dizainera balvu "Stikla ābols", aizvadītajā gadā apliecinājis savu talantu un varēšanu veidot mākslinieciski augstvērtīgus izdevumus, kuri iesniegti vairākās kategorijās. Žūrija īpaši izcēlusi apjomīgo un pārliecinoši realizēto darbu pie Gunas Bīriņas monogrāfijas "Ansis Rūtentāls. Ceļojums". Viņa izvēlētie dizaina risinājumi un iedziļināšanās gan grāmatas saturā, gan grafiskā dizaina iespējās turpina piesaistīt gan žūrijas, gan lasītāju uzmanību, norāda balvas rīkotāji.
Jaunā dizainera balvu "Stikla ābols" saņēma Estere Betija Grāvere, kuras sniegumu ir pamanījušas gan agrāko gadu žūrijas, gan citi grāmatu dizaina cienītāji un novērtētāji. Konkursā šogad nominētie Grāveres darbi - Marijas Luīzes Meļķes "Gaudu dzejoļi" un Elizabetes Lukšo-Ražinskas "Netīro matu diena" - izdevušies atmosfēriski, asociatīvi un iztēli rosinoši, pateicoties abu krājumu dizaineres jūtīgai un asprātīgai vizuālajai valodai, un apliecina mākslinieces izaugsmi un prasmi izcelt dažādus medijus, uzskata žūrija.
Kategorijā "Dzeja" tika apbalvots Arta Ostupa izdevums "Patiesība", kura dizainere ir Anta Pence. Grāmata iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā", un to izdevis "Neputns".
Par visskaistāk noformēto prozas izdevumu tika atzīta "Lapu dizaina" izdotā, "Jelgavas tipogrāfijā" iespiestā Viljama Šekspīra grāmata "Dāņu princis Hamlets", kuras dizainu veidojusi Katrīna Vasiļevska.
Kā mākslinieciski augstvērtīgākā grāmata bērniem un jauniešiem tika apbalvota Agneses Vanagas "Kuš, bērniņ, klausies!", kuras dizainere un ilustrāciju autore ir Līva Piterāne. Grāmata drukāta "Livonia Print", un to izdevusi "Zvaigzne ABC".
Dokumentālo izdevumu kategorijā balvu saņēma Gunas Bīriņas "Ansis Rūtentāls. Ceļojums", kuras dizainers ir par gada mākslinieku atzītais Priedītis. Grāmatu izdevis "Neputns", un tā iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā".
Balva zinātniskās literatūras kategorijā tika pasniegta Janas Dreimanes sastādītajai grāmatai "Teodors Līventāls. Krišjānis Valdemārs latviešu bibliotēku nozarē", kuras dizainere ir Inese Hofmane. Grāmata iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā", un to izdevusi LNB.
Uzziņu literatūras kategorijā "Zelta ābeles" balvu saņēma vēl viena LNB izdota un "Jelgavas tipogrāfijā" iespiesta grāmata - "Tā pirmā grāmata. Nozīmīgākie izdevumi latviešu un igauņu valodā. 1525-1918", kuru veidojis Toms Ķencis ar atbildīgo redaktori Piretu Lotmanu. Par šīs grāmatas dizainu atbildīga Dārta Hofmane.
Mākslas izdevumu kategorijā uzvaras laurus plūca Elīnas Apsītes grāmata "Dzīvais cimds. Jette Užāne", kuras dizainu izstrādājusi "Overpriced Design" komanda - Jānis Klaučs, Dans Jirgensons un Aigars Mamis. Grāmatā publicētas Alena Opoļska fotogrāfijas. Tā iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā", bet izdevēja ir biedrība "Cimdu ceļš".
Savukārt par vizuāli pievilcīgāko mācību grāmatu žūrija atzina Ilzes Kupčas un Ilzes Vītolas izdevumu "Glezna un skatītājs. Uzdevumi glezniecības iepazīšanai". Šim darbam par dizainu rūpējies Artis Briedis, bet ilustrācijas veidojusi Rūta Briede. Grāmata iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā", un to izdevis mākslas izglītības centrs "Trīs krāsas".
Žūrija šogad izlēma piešķirt arī vienu speciālbalvu. To saņēma Marta Folkmane par Sergeja Timofejeva stāsta "Moka un Robers" ilustrācijām. Kā norāda grāmatu mākslas vērtētāji, Folkmanes ilustrācijas grāmatai par diviem Rīgas suņiem, kuri nekad nav tikušies, iepriecina ar izteiksmīgu un aizkustinoši piesātinātu vizuālo valodu.
Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā šogad piešķirta apgāda "Neputns" līdzdibinātājai un ilggadējai galvenajai redaktorei, mākslas zinātniecei Laimai Slavai, kura ar savu izdevēja talantu, aizrautību, augstajiem darba kvalitātes kritērijiem un misijas apziņu ir uzcēlusi pieminekli Latvijas mākslai, norāda LGA. "Ar gadu gaitā publicētiem Latvijas mākslas zinātnieku pētījumiem, dažādu arhīvu dokumentālām liecībām, reproducētiem Latvijas mākslinieku darbiem ir padarīta publiski pieejama liela nacionālā kultūras mantojuma daļa. Šie izdevumi vienmēr būs zināšanu, prieka un nacionālās pašapziņas avots, vienlaikus veidojot kontekstu nākamajiem pētījumiem," par Slavas veikumu izsakās balvas rīkotāji.
Augstu novērtēta tiek arī viņas precizitāte un mākslas zinātnieces erudīcija, zināšanas un tvēriens, kas ļāvis pacelt latviešu vizuālās mākslas un kultūrvēstures grāmatniecības segmentu jaunā, starptautiski atzīstamā līmenī.
LGA organizētais grāmatu mākslas konkurss "Zelta ābele" šogad norisinājās 33. reizi, tajā Latvijas izdevējiem piesakot 2024. un 2025. gadā izdotās skaistākās grāmatas. Šogad 35 izdevēji konkursam iesniedza 113 grāmatas, kas tika nominētas astoņās kategorijās.
Nominantus šajās kategorijās izraudzījās piecu ekspertu žūrija - Kristaps Epners, Ingvilda Strautmane, Lolita Butāne, Dina Ābele un Agne Dautartaite-Krutule no Lietuvas. Žūrijas locekļu uzdevums bija rūpīgi izvērtēt katra izdevuma dizaina koncepciju, atbilstību izdevuma saturam, maketu, papīra izvēli un poligrāfisko izpildījumu, atlasīt skaistākās grāmatas un lemt par uzvarētāju katrā kategorijā.