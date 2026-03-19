Eksprezidents, ekspremjeri, slavenības un citi mākslas cienītāji bauda ikoniskai Latvijas modes personībai veltītās izstādes “Asnate Smeltere. Nepārtrauktība” atklāšanu. VIDEO, FOTO
Ar izstādi “Asnate Smeltere. Nepārtrauktība” tiek aizsākts izstāžu cikls par spilgtām personībām Latvijas modē. Pirmā izstāde veltīta vienai no izcilākajām un ikoniskākajām Latvijas modes personībām Asnatei Smelterei.
Izstādes “Asnate Smeltere. Nepārtrauktība” atklāšana "Ola Foundation"; 19.03.2026.
"Vairāk nekā piecdesmit gadu garumā viņa ir bijusi klātesoša Latvijas modes telpā — kā modele, dizainere un ikoniskā “Salons A” radītāja. Šī izstāde nav tikai par modi. Caur fotogrāfijām, video, žurnāla "Rigas Modes" lappusēm, atmiņām un detaļām atklājas vesels laikmets — dzīvs, niansēts un iedvesmojošs. Aizsākot izstāžu ciklu, kas veltīts spilgtām personībām Latvijas modē, Ola Foundation vienlaikus mēģina rast atbildi uz jautājumu – kāds ir latvieša modes kods? Caur ļoti personiskiem stāstiem izceļot saikni starp individuālo un kolektīvo estētiku," izstādes būtību apraksta "Ola Foundation".
"Cikla pirmā izstāde ir veltīta Asnatei Smelterei, - patiesi unikālai personībai Latvijas modē. Viņas attiecības ar modi ilgst jau vairāk nekā piecdesmit gadus un aizsākās šķietami nejauši, - 15 gadu vecumā kļūstot par modeli Rīgas Modeļu namā un vēlāk arī žurnālā “Rīgas Modes.” Tās turpinājās kā nepārtraukta klātbūtne – no modeles Asnate kļuva par dizaineri un uzņēmēju, izveidojot nu jau ikonisko Rīgas stila zīmi “Salons A”. Atjaunotās Latvijas neatkarības pirmajos gados tā nebija tikai modes, bet arī kultūras un stila telpa. Salons “A”, kura interjera autore bija arhitekte Zaiga Gaile, bija telpa ar simboliskāko skatlogu pilsētā. Aiz tā ik dienas ritēja spraiga dzīve – Asnate un “Salons A” palīdzējis veidot daudzu atjaunotās Latvijas diplomātu un kultūras personību garderobi. Tas kalpojis gan kā modes, gan mākslas izstāžu telpa," teikts izstādes aprakstā.
Asnate bieži uzsver, ka mode ir līdzība, kas mūs visus vieno konkrētajā laikā. Viņas pieredze ļauj ieraudzīt modi ne tikai kā vizuālās identitātes zīmi un industriju, bet arī kā vidi, kurā veidojas attiecības starp cilvēku un laiku. Modi kā valodu, smalku stila un sajūtu tīklojumu, kas savieno personisko, redzamo un neredzamo. Raugoties caur Asnates Smelteres pieredzes prizmu, izstādē mode atklājas kā dzīvs process – nepārtraukta saruna starp cilvēku, vidi un laiku.
Izstāde būs skatāma līdz 4. jūlijam.