Apcietinātais Jorens Liopa atstādināts no amata Dabas aizsardzības pārvaldē
Dabas aizsardzības pārvalde 19. martā pēc oficiāla pieprasījuma guvusi apstiprinājumu no Valsts policijas par Jorena Liopas apcietināšanu lietā par iespējamu krāpšanu informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Attiecīgi pārvalde lēmusi atstādināt Liopu no ieņemamā amata, sākot no šīs dienas, teikts pārvaldes paziņojumā.
Liopa no 2025. gada 6. augusta ieņēma Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amatu. Pārvaldē Jorena Liopas atbildības joma bija saistīta ar procesu un pakalpojumu elektronizācijas un digitalizācijas attīstības vadību, projektu īstenošanu dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” attīstībai, kā arī informācijas tehnoloģiju drošības politikas uzraudzību un ieviešanu pārvaldes uzturētajās datubāzēs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumos apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots trim personām, no kurām viena ir valsts amatpersona. Savukārt pārējiem 18 aizturētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Valsts policija (VP) arī paziņojusi, ka plašāk par piemērotajiem drošības līdzekļiem nekomentēs. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.
Latvijas Televīzija, atsaucoties uz neoficiālu informāciju, vēstīja, ka viena no apcietinātajām personām ir bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Jorens Liopa. VDAA direktora amatu Liopa zaudēja pēc tam, kad tika konstatētas vairākas nepilnības IT nodrošinājumā pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās. Vēlāk Liopa kļuva par DAP Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieku.
Trešdien, kad izplatījās ziņas par iespējamām kratīšanām, DAP aģentūrai LETA apliecināja, ka Liopa nav ieradies birojā, kā arī nav sasniedzams nevienā komunikācijas kanālā.
Savukārt TV3 vēstīja, ka izskanējis, ka tiesībsargu interesi šajās izmeklēšanās varētu būt piesaistījis uzņēmuma "Corporate Solutions" īpašnieks Aigars Ceruss, taču uzņēmumā atbildes uz jautājumiem nav sniegtas.
VP EPPO sāktā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos pirmdien aizturējusi 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts sekretārs Edvīns Balševics, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.