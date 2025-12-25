Latvijas U-20 hokeja izlases kapteinis būs Briedis; "spēka rangā" komandai atvēlēta devītā vieta
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlases kapteinis gaidāmajā pasaules junioru čempionātā būs aizsargs Oskars Briedis, bet Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) pirmsčempionāta "spēka rangā" komandai atvēlēta devītā vieta.
Par kapteiņa asistentiem spēlētāju balsojumā tika izraudzīti Alberts Šmits, Bruno Osmanis un Krists Retenais.
Tikmēr IIHF publicētajā "spēka rangā", kas ir turnīra rīkotāju izveidots tops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai un kurā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā, Latvijas izlase ierindota devītajā pozīcijā ar saukli "Virzāmies uz priekšu bez [Linarda] Feldberga". Zemāk par Latviju rangā ir tikai Dānija, kurai atvēlēta desmitā vieta, bet pirmajā un otrajā pozīcijā ierindotas attiecīgi Kanāda un ASV.
Pasaules junioru čempionāts ASV sāksies 26. decembrī, bet fināls tiks aizvadīts 5. janvārī. Turnīrs norisināsies Mineapolē un Sentpolā.
Pirmo maču turnīrā Arta Ābola vadītā Latvijas izlase aizvadīs 27. decembrī plkst. 23.30, tiekoties ar Kanādas vienaudžiem. Dienu vēlāk Latvijas juniori tiksies ar Somiju, kam sekos spēles pret Dāniju 30. decembrī un Čehiju 31. decembrī.
Latvijas izlase pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija. Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlēs piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Visas Latvijas valstsvienības spēles tiešraidē varēs redzēt "Go3 Sport" platformā un TV6.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).