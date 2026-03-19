Krievijas eksprezidents Medvedevs publicē vēstījumu, kura formulējumi liktu ieplest acis pat rūdītiem psihiatriem
Ar histērisku lamu publikācijām slavenais Krievijas "eksliberālais" eksprezidents, tagadējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs paziņojis, ko domā par Ukrainas prezidentu Volodimira Zelenski kā jebkādu sarunu dalībnieku. Vienlaikus šis personāžs, kurš kādreiz varētu ieinteresēt speciālistus baltos halātos, pamanījās īsā tekstā izgudrot jaunus lamuvārdus.
Īsi sakot, Medvedevs kategoriski noraidījis iespēju, ka Zelenskis jelkad būs leģitīms sarunu biedrs, turklāt runa nav par miera sarunām, bet par bezierunu kapitulāciju. “Tikai lūk, ko mērglis nevar saprast ar savām sašņauktajām smadzenēm. Viņš nekad nebūs mūsu valstij legāla sarunu puse, vēl jo vairāk puse, kas paraksta kapitulācijas aktu. (..) Jebkurš veselīgi domājošs politiķis, kā jebkurš krievu cilvēks, saprot, ka, tiklīdz viņš pados roku šai būtnei, viņš uz visiem laikiem pārstās būt cilvēks, kuram pasniedz roku.”
Tālāk seko spriedelējums par to, ka Zelenskis ir īsts Hitlers, tādēļ viņa vietā kapitulācijas aktu parakstīs citi.
Taču ar to viņam nepietika, sekoja psihiatru un narkologu cienīgs izvirdums. “Pretīgā zaļā laputs”, “smirdīgais suns”, “no narkotikām grīļojošais zombis”, “novazātā m***a”, utt.
Pirms dažiem mēnešiem Medvedevs jau publiski pafantazēja savu Jaungada vēlmi, ko gribētu izdarīt ar Zelenska līķi.
Daudzi novērojuši, ka Dmitrija Medvedeva izvirdumi parasti mēdz notikt nedēļas beigās, dzēlīgi norādot, ka eksprezidents sāk kārtējo atpūtu ar zaļo pūķi. Savulaik jauns.lv vēstīja par “The Insider” materiālu, kurā atklāta savdabīga sakarība starp dienām, kad Medvedevs “noraujas no ķēdes” savā “Telegram” kanālā, un dienām, kad viņš saņem kārtējo grādīgo dzērienu kravu no sev piederošajām Itālijas vīna darītavām, turklāt piegādes ķēdē iesaistītas arī Latvijas firmas.
Jāatgādina, ka šis personāžs no 2008. līdz 2012. gadam bija Krievijas prezidents, kamēr Vladimirs Putins ar šo “rokādi” apgāja Krievijas konstitūcijas aizliegumu vienam un tam pašam cilvēkam ieņemt prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Visā Medvedeva prezidentūras laikā Putins bija premjerministrs, bet 2012. gadā atgriezās Kremlī. 2020. gada “tautas nobalsošanā” viņš grozīja konstitūciju, tādējādi savus iepriekšējos termiņus padarot par nebijušiem, lai varētu palikt amatā vismaz līdz 2036. gadam, kamēr Medvedevs līdz 2020. gada janvārim pabija premjerministra amatā, bet pēc tam tika iecelts par Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieku. Kopš 2021. gada. kad Krievija sāka masveidā koncentrēt armiju pie Ukrainas robežas pirms 2022. gada 24. februāra invāzijas, Medvedevs pārvērtās par asinskārāko politiķi Krievijas vadībā, savā “Telegram” kanālā pastāvīgi pretīgiem vārdiem lamājot ne tikai Ukrainas vadību, bet arī daudzu citu rietumvalstu vadītājus, kā arī prasot viņus nogalināt.