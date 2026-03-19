Rolanda Šmita 12 punkti neglābj "Anadolu Efes" no zaudējuma "Monaco" ULEB Eirolīgā
Latvijas basketbolists Rolands Šmits ceturtdien guva 12 punktus ULEB Eirolīgas 32. kārtas spēlē, kurā Stambulas "Anadolu Efes" piedzīvoja zaudējumu. "Anadolu Efes" mājās ar rezultātu 93:98 (21:23, 32:22, 20:21, 20:32) zaudēja "Monaco" komandai.
Šmits laukumā pavadīja 21 minūti un 59 sekundes, realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva divas kļūdas, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja deviņus efektivitātes koeficienta punktus.
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Šehmuss Hadzers, bet 13 punktus guva Seibens Lī. Pretiniekiem pa 17 punktiem guva Metjū Streizels, Alfa Diallo un Džerons Blosomgeims, Streizelam iekrājot arī sešas rezultatīvas piespēles.
"Anadolu Efes" ar desmit uzvarām 32 mačos ieņem 18. vietu, bet "Monaco" ar 18 uzvarām ir septītajā pozīcijā.
Ceturtdien mačus aizvada arī Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" un Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".