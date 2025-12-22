Artis Ābols neapmierināts ar U-20 izlases sniegumu pēc zaudējuma pārbaudes spēlē
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase svētdien pārbaudes spēlē ASV ar 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) zaudēja Slovākijai.
Pirmā perioda 13. minūtē latviešus vadībā izvirzīja Markuss Sieradzkis, taču turpinājumā precīzi metieni bija tikai pretiniekiem. Trešo ripu slovāki meta jau tukšos vārtos. Slovākijas hokejisti pa Nila Roberta Mauriņa sargātajiem vārtiem meta 28 reizes, bet latvieši atbildēja ar 25 metieniem.
Kritisks pēc zaudējuma bija izlases galvenais treneris Artis Ābols, kuram nepatika veids, kādā viņa padotie esot spēlējuši. Neesot bijis redzams cīņasspars, kā arī hokejistos bijusi vēlme uzvarēt ar meistarību, kas junioru augstākajā līmenī nav viegli izdarāms. Attiecībā uz sastāva izvēli Ābols norādīja, ka cīņa notiekot par pēdējām divām vietām tajā, kamēr pārējais sastāvs jau esot viņam zināms.
Piektdien Latvijas hokejisti ar 2:3 (0:0, 1:2, 0:0, 0:1) pagarinājumā zaudēja vienaudžiem no Čehijas.
Pasaules junioru čempionātam būs atļauts pieteikt 22 laukuma spēlētājus un trīs vārtsargus. Turnīra noteikumi paredz, ka savainotu spēlētāju, kuram trauma neatļauj vairāk piedalīties sacensībās, drīkst aizstāt un pieteikt jaunu hokejistu. Latvijas U-20 junioru izlases sastāvs tiks nosaukts dienu pirms turnīra sākuma.
Latvijas izlase pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā. 2026. gada pasaules čempionāts junioriem norisināsies no 26. decembra līdz 5. janvārim Sentpolā un Mineapolisā.
Latvijas U-20 hokeja izlases kandidāti:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL), Matīss Ošāns (Ņūdžersijas "Rockets", NCDC), Reinis Auziņš (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Toms Trockis (Vernonas "Vipers", BCHL), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).