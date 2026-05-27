"Tas bija kā liels, silts apskāviens," - aktieris Kārlis Arnolds Avots par piedzīvoto Kannu kinofestivālā

Filmas "Uļa" pirmizrāde Kannās 2026. gada maijā
Aizvadītajā nedēļā Kannu kinofestivālā emocionālu pirmizrādi piedzīvoja režisora Viestura Kairiša spēlfilma "Uļa" ("Ulya"), kas vēsta par leģendāro latviešu basketbolisti Uļjanu Semjonovu.
Filma tika izrādīta skatē "Īpašais skatiens" ("Un Certain Regard") - vienā no divām galvenajām festivāla konkursa programmām, kurā šogad iekļauti 19 kinodarbi no visas pasaules.
Francūzis bērnībā apbrīnojis Uļu
Īsi pirms seansa skatītāju priekšā stājās Kannu kinofestivāla mākslinieciskais vadītājs Tjerī Fremo, kas filmas pieteikumu pārvērta personīgā stāstā. Viņš atklāja, ka pirmoreiz Uļu redzējis vēl laikā, kad filma bija montāžas procesā, un jau toreiz bijis skaidrs, ka šis būs sevišķs kinodarbs. Fremo īpaši aizkustināti runāja par Uļjanu Semjonovu, uzsverot viņas milzīgo ietekmi sporta pasaulē un atzīstot, ka bērnībā un jaunībā latviešu basketbola leģenda viņam bijusi viena no apbrīnotākajām personībām. Pēc festivāla direktora uzrunas uz skatuves tika aicināti filmas aktieri un radošā komanda, kurus sagaidīja ar skaļiem aplausiem.
Uzrunājot publiku, režisors Viesturs Kairišs pateicās festivālam par iespēju filmu izrādīt vienā no prestižākajām pasaules kino skatēm, kā arī izcēla plašo starptautisko sadarbību filmas tapšanā. Režisors uzsvēra, ka Uļa ir vairāku valstu kino profesionāļu kopdarbs, kurā apvienojušies Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas radošie spēki, lai godinātu Uļjanas Semjonovas personību un viņas dzīvesstāstu.
Septiņu minūšu ovācijas un asaras zālē
Filmas demonstrējums izvērtās par vienu no emocionāli piesātinātākajiem šī vakara notikumiem. Jau seansa laikā skatītāju reakcijas liecināja par dziļu līdzpārdzīvojumu – zālē valdīja klusums, bet vairākos brīžos daudzi neslēpa saviļņojumu un asaras. Pēc noslēguma titriem kinozāle uzgavilēja stāvovācijās, kas ilga vairāk nekā septiņas minūtes! Kaut arī Kannu kinofestivālā ilgi aplausi ir ierasta tradīcija, šoreiz publikas reakcija izcēlās ar īpašu spēku. Līdz šim neviena cita programmas filma nebija piedzīvojusi tik ilgas un emocionālas ovācijas. Skatītāju atsaucība aizkustināja arī pašus filmas veidotājus un aktierus – vairāki no viņiem emocijas nespēja noslēpt.
Kārlis Arnolds Avots: “Tas atgādināja siltu apskāvienu”
Pēc pirmizrādes aktieris Kārlis Arnolds Avots žurnālam "Kas Jauns" atzina, ka skatītāju reakcija bijusi dziļi saviļņojoša un emocionāli piepildīta. “Ovācijas bija sirsnīgas. Tas atgādināja lielu, siltu apskāvienu,” sacīja aktieris. Avots uzsvēra, ka skatītāji filmu uztvēruši ļoti personīgi un ar atvērtu sirdi. “Šī nav tikai autorkino filma, tā ir arī līdzpārdzīvojuma filma,” viņš teica, piebilstot, ka Kannu festivāls ir ļoti prasīgs un emocionāli intensīvs piedzīvojums. Aktieris īpaši izcēla režisora Viestura Kairiša darbu, norādot, ka viņam izdevies radīt unikālu kino pasauli, kas spilgti atšķiras no citām konkursa filmām. “Es nekad neesmu redzējis Viesturu tik laimīgu un smaidīgu. Viņš to ir ļoti pelnījis,” sacīja Avots.
“Es ticu, ka Uļa palīdzēja”
Runājot par filmas emocionālo nozīmi, Avots atklāja, ka Uļjana Semjonova filmu nav paspējusi redzēt, tomēr zinājusi, ka tā tiek veidota ar lielu mīlestību un cieņu. “Viņa zināja, ka filma top. Viņa redzēja, cik ļoti mums rūp šis stāsts un cik ļoti mēs gribam ar to dalīties. Tas ir pats būtiskākais,” sacīja aktieris.
Uļjana mūžībā devās 2026. gada 8. janvārī, vēl pirms filmas pabeigšanas, taču līdz pat pēdējam brīdim aktīvi sekoja līdzi tās tapšanai. Pie leģendārās basketbolistes bieži viesojās gan pats Kārlis Arnolds Avots, gan režisors Viesturs Kairišs kopā ar dzīvesbiedri, mākslinieci Ievu Jurjāni. “Es ticu, ka viņa mums noteikti palīdzēja nokļūt līdz Kannām,” emocionāli atzina Avots. Aktieris arī neslēpa, ka sajūtas pēc pirmizrādes vēl aizvien nav līdz galam aptveramas. “Grūti par to runāt. Tas vēl nav vārdos ietērpjams,” viņš sacīja. Aktieris no septembra aicina skatītājus filmu piedzīvot kinoteātrī, īpaši izceļot operatora darbu un filmas vizuālo spēku. “Kino galvenais uzdevums ir radīt pieredzi, un šī filma to sniedz,” uzsvēra aktieris.
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās
