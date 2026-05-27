Melbārde pēc izglītības ministres amata atstāšanas plāno turpināt darbu politikā
Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde (JV) sākotnēji plāno atpūsties pēc "intensīva un izaicinoša darba gada", vienlaikus turpinot darbu politikā, ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību pavēstīja politiķe.
Melbārde turpinās darbu politiskajā apvienībā "Jaunā vienotība" (JV) kā valdes locekle, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautorēm šajos jautājumos.
Tāpat politiķe plāno turpināt tikties ar iedzīvotājiem dažādās Latvijas vietās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un uzklausītu sabiedrības viedokli par nākamās Saeimas un valdības prioritātēm.
Vienlaikus Melbārde paudusi gatavību atbalstīt arī citus JV ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs.
Melbārde izglītības un zinātnes ministres amatā tika iecelta 2025. gada marta sākumā pēc tam, kad valdības "restarta" dēļ amatu zaudēja Anda Čakša (JV).
Jau ziņots, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis "Apvienotā saraksta" (AS) politiķim Andrim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un JV.