5 biežākās ādas kļūdas pavasarī - dermatologi skaidro, kā tās novērst
Pavasaris ir laiks, kad saules starojuma intensitāte palielinās, bet ādas aizsargbarjera pēc ziemas mēnešiem bieži vien ir novājināta. Tas nozīmē, ka āda kļūst jutīgāka pret ultravioletajiem (UV) stariem, paaugstinās pigmentācijas plankumu veidošanās risks un pastiprinās priekšlaicīgas novecošanās procesi. Tāpēc pavasaris ir kritisks periods, lai pielāgotu ādas kopšanu un profilaksi saules ietekmei.
“Pēc ziemas āda bieži vien ir dehidratēta un jutīgāka, tāpēc pavasarī īpaši svarīga ir saudzīga, bet pārdomāta ādas kopšana. Nereti cilvēki vēlas ātri atjaunot ādas mirdzumu, tomēr pārlieku agresīvas procedūras var nodarīt vairāk kaitējuma nekā labuma,” skaidro Dr. Federa Centra dermatoloģe Dr. Elīna Šuta.
Speciālisti izceļ piecas biežākās kļūdas, kuras cilvēki pieļauj pavasara sezonā:
SPF nelietošana pavasarī
Viens no biežākajiem maldīgajiem priekšstatiem ir uzskats, ka saules aizsargkrēms nepieciešams tikai vasarā vai atvaļinājuma laikā. Patiesībā ultravioletais starojums ir aktīvs jau agrā pavasarī.
UV starojums (UVA un UVB), kas sasniedz dziļākos ādas slāņus, veicina priekšlaicīgu ādas novecošanos, kolagēna noārdīšanos, pigmentācijas plankumu veidošanos un palielina ādas vēža risku. Dermatologi uzsver, ka ikdienā ieteicams lietot plaša spektra saules aizsargkrēmu ar vismaz SPF 30, īpaši sejas un dekoltē zonai.
“Saules aizsardzība ir viens no svarīgākajiem faktoriem ādas veselības saglabāšanā. Regulāra SPF lietošana palīdz ne tikai samazināt pigmentācijas risku, bet arī būtiski aizkavē priekšlaicīgas ādas novecošanās pazīmes,” norāda Dr. Federa Centra dermatoloģe Dr. Valentīna Rožnova.
Pārāk agresīva ādas eksfoliācija
Pavasarī nereti vēlamies ātri atjaunot ādas mirdzumu, tāpēc izmantojam intensīvus pīlingus vai abrazīvus skrubjus. Taču tas var bojāt ādas aizsargbarjeru un veicināt kairinājumu. Dermatologi iesaka saudzīgas ķīmiskās eksfoliācijas, piemēram, ar AHA skābēm 5-10% koncentrācijā, vai profesionālus pīlingus dermatoloģijas kabinetā. Pēc tam ādu ieteicams mitrināt un aizsargāt ar SPF, lai novērstu fotosensibilizāciju.
Ja plānots veikt spēcīgākas procedūras, dermatologi rekomendē to veikt rudenī, kad saules ietekme ir minimāla, lai āda var pilnībā atjaunoties un samazinās hiperpigmentācijas risks.
Nepareiza pigmentācijas profilakse
Pigmentācijas plankumi bieži kļūst izteiktāki tieši pavasarī, kad pieaug saules starojums. Tās veidošanos var ietekmēt arī tādi faktori kā hormonālās izmaiņasvai iekaisuma procesi ādā. Dermatoloģe Dr. Valentīna Rožnova uzsver, pigmentācijas profilaksei jābūt savlaicīgai un mērķtiecīgai. Tas nozīmē regulāru SPF lietošanu, antioksidantu saturošu ādas kopšanu, individuāli pielāgotas procedūras sejai, kuras veic pieredzējis profesionālis, piemēram, lāzera pigmentācijas terapija vai profesionāli pīlingi, kā arī jāatcerās par ādas barjeras atjaunošanu ar mitrinošiem un lipīdus saturošiem kosmētiskajiem līdzekļiem.
“Savlaicīga profilakse un individuāla pieeja palīdz ne tikai novērst pigmentācijas rašanos, bet arī uzlabo esošo plankumu izskatu,” norāda Dr. Valentīna Rožnova.
Nepietiekama ādas mitrināšana
Ziemas laikā aukstais gaiss un apkures sezona bieži vien samazina ādas mitruma līmeni, un pavasarī tā joprojām var būt novājināta. Nepietiekama mitrināšana var izraisīt ādas jutīgumu, kairinājumu un paātrinātu novecošanās procesu. Dr. Federa Centra dermataologs Dr. Dmitrijs Pukijāns uzsver, ka svarīgi ir ne tikai izvēlēties piemērotus kosmētikas līdzekļus, bet arī izprast savas ādas individuālās vajadzības
“Ādas kopšana nav universāla. Tas, kas piemērots vienam cilvēkam, citam var izraisīt kairinājumu vai nesniegt gaidīto rezultātu. Dermatologa konsultācija palīdz izvērtēt ādas tipu, tās stāvokli un ieteikt piemērotāko kopšanas un profilakses plānu,” skaidro Dr. Pukijāns.
Ignorēta dzimumzīmju pārbaude
Pavasaris ir lieliski piemērots laiks profilaktiskai ādas pārbaudei pirms aktīvās saules sezonas. Regulāra dermatoskopija ļauj agrīni pamanīt izmaiņas, kuras ar neapbruņotu aci bieži vien nav redzamas. Tas ir neinvazīvs diagnostikas izmeklējums, kas ļauj dermatologam detalizēti izvērtēt izmaiņas dzimumzīmēs un citos ādas veidojumos. Savlaicīga diagnostika ir viens no būtiskākajiem faktoriem ādas vēža profilaksē, sniedzot iespēju laicīgi atklāt izmaiņas šūnās un noteikt individuāli nepieciešamās procedūras ārstēšanai.
Speciālisti iesaka vismaz reizi gadā veikt profilaktisku dzimumzīmju pārbaudi, īpaši cilvēkiem ar lielāku dzimumzīmju skaitu vai gaišu ādas fototipu.
Individuāla pieeja ādas veselībai
Dermatologi uzsver, ka pavasaris ir labs brīdis ne tikai sezonālai ādas kopšanas rutīnas pārskatīšanai, bet arī konsultācijai ar speciālistu. Dermatologa vizītes laikā iespējams novērtēt ādas stāvokli, veikt dermatoskopiju, kā arī saņemt individuālus ieteikumus ādas kopšanai, pigmentācijas profilaksei un aizsardzībai pret sauli.
“Pareizi izvēlēta ādas kopšana, savlaicīga profilakse un regulāras dermatologa konsultācijas palīdz saglabāt ādas veselību, samazināt pigmentācijas un priekšlaicīgas novecošanās risku, kā arī savlaicīgi diagnosticēt iespējamās ādas problēmas,” skaidro Dr. Elīna Šuta.
Rezultātā individuāla pieeja un profesionāla uzraudzība nodrošina ne tikai veselīgu, bet arī vizuāli starojošu ādu visas sezonas garumā.