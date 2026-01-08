Vai kolagēna pulveri patiešām darbojas? Dermatologs atspēko izplatītu skaistumkopšanas mītu
Kolagēna pulveri un dzērieni ir pārņēmuši veikalu plauktus, solot gludāku ādu un mūžīgu jaunību. Taču dermatologs atspēko izplatītos skaistumkopšanas mītus un skaidro, kas patiešām darbojas, bet kas ir tikai naudas izšķērdēšana.
Ar vecumu organisms neizbēgami ražo mazāk kolagēna — olbaltumvielas, kas uztur mūsu ādu tvirtu un gludu. Lai gan uztura bagātinātāju lietošana šķiet loģisks risinājums, patiesībā tā neatgriež novecošanās pazīmes, brīdina eksperte.
Kas ir kolagēns un kāpēc to uzskata par brīnumlīdzekli?
Kolagēns ir visizplatītākais proteīns cilvēka organismā, kas veido galveno balsta struktūru jeb "karkasu" ādai, kauliem un locītavām. Ādā kolagēna šķiedras palīdz nodrošināt izturību un elastību. Laika gaitā, kā arī saules staru un tabakas dūmu ietekmē, kolagēna ražošana sāk samazināties, kā rezultātā parādās grumbas, ādas ļenganums un nevienmērīga tekstūra.
Tieši tāpēc kolagēns ir kļuvis par lielu skaistumkopšanas industrijas favorītu. Tirgū pieejami neskaitāmi uztura bagātinātāji, kas ražoti no dzīvnieku izcelsmes avotiem (liellopu, cūku, vistas vai zivīm). Daudzi no tiem tiek pārdoti hidrolizēta kolagēna veidā jeb peptīdu formā, kas nozīmē, ka proteīns ir sadalīts mazākās daļās, lai organisms to varētu labāk uzsūkt. Taču vai tie patiešām sniedz labumu?
Vai uztura bagātinātāji tiešām darbojas?
Pēc doktores dermatoloģes Faras Moustafas teiktā, zinātne neatbalsta plašu kolagēna uztura bagātinātāju lietošanu ādas atjaunošanai. "Pašlaik perorālie (lietojams caur muti) kolagēna uztura bagātinātāji nav ieteicami ādas novecošanās novēršanai, lai gan tos var izmantot kombinācijā ar citām metodēm, kas ir efektīvākas un labāk pamatotas ar zinātniskiem pētījumiem," viņa norāda.
"Lai gan daži pētījumi liecina, ka perorālie kolagēna uztura bagātinātāji var uzlabot ādas mitrināšanu un elastību, citi to noliedz. Nesen veikts 23 pētījumu metaanalīzes rezultāts parādīja, ka darbi, kas pierāda uztura bagātinātāju labumu, bieži bija zemas kvalitātes un tos finansēja farmācijas uzņēmumi, savukārt kvalitatīvos un neatkarīgos pētījumos nekāda kolagēna piedevu labvēlīga ietekme netika konstatēta."
Kāpēc apēstais kolagēns nenonāk ādā?
Doktore Moustafa skaidro, ka organisms nedarbojas tik vienkārši, lai apēstais kolagēns nonāktu tieši tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams.
"Ar vecumu dabiskā kolagēna ražošana mūsu organismā palēninās, kas izraisa novecošanās pazīmes, piemēram, grumbas, ļenganu ādu un locītavu sāpes. Taču, lai kolagēns tiktu uzsūkts, tam vispirms jāsašķeļas, tāpēc tā uzņemšana faktiski nenodrošina kolagēna nonākšanu tajās ķermeņa daļās, kur tas varētu būt nepieciešams," uzsver viņa.
Turklāt uztura bagātinātāji var slēpt arī zināmus riskus. Piemēram, no jūras produktiem iegūts kolagēns var būt piesārņots ar bīstamo metildzīvsudrabu.
Pārbaudītas metodes, kas patiešām palīdz
Pēc dermatoloģes domām, labākais veids, kā atbalstīt kolagēna veidošanos, ir koncentrēties uz veselīgu dzīvesveidu, nevis dārgiem uztura bagātinātājiem. Lūk, trīs pārbaudīti paņēmieni, kas palīdz uzturēt kolagēna līmeni organismā:
Ēdiet sabalansēti. Pārliecinieties, ka uzturā ir pietiekami daudz olbaltumvielu un ar C vitamīnu bagātu produktu — zemenes, kivi, paprika un citrusaugļi. Organismam šīs vielas ir nepieciešamas, lai pats spētu ražot kolagēnu.
Sargājiet ādu no saules. UV starojums ir galvenais kolagēna ienaidnieks. Ikdienas saules aizsargkrēma lietošana ir visefektīvākais pretnovecošanās solis, ko varat veikt.
Lietojiet retinolu un atsakieties no smēķēšanas. Regulāra ādas kopšanas līdzekļu ar retinolu vai retinoīdiem lietošana palīdz stimulēt kolagēna veidošanos, savukārt smēķēšanas atmešana aptur aktīvu kolagēna noārdīšanos, raksta "SciTechDaily".