Topošais tieslietu ministrs Smiltēns Saeimā pērn algā saņēmis 91 195 eiro
Topošais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) pērn algā Saeimā saņēmis 91 195 eiro, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
Smiltēnam īpašumā ir divi nekustamie īpašumi Saulkrastos. Viņam pieder arī 2018. gadā ražots motocikls "Piaggio", bet lietošanā ir 2018. gadā ražota automašīna "Mercedes-Benz".
Topošais ministrs deklarējis 7000 eiro skaidrās naudas uzkrājumu, kā arī 13 899 eiro bezskaidrās naudas uzkrājumus "Swedbank".
Smiltēnam pieder obligācijas - 17 finanšu instrumenti 17 672 eiro nominālvērtībā un 53 instrumenti 5430 eiro nominālvērtībā. Tāpat viņam pieder ieguldījumu fondu daļas - 430 finanšu instrumenti 7196 eiro nominālvērtībā.
Deklarācijā norādīts, ka viņš pērn veicis vairākus darījumus ar ieguldījumu fondiem. "Swedbank Robur Access Edge Global" iegādāti finanšu instrumenti par 9853 eiro, savukārt "Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C" - par 6176 eiro. Vienlaikus "Swedbank Robur Access Edge Global C" finanšu instrumenti pārdoti par 2704 eiro un "Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C" - par 6233 eiro.
Smiltēns deklarējis arī pārkreditēšanos hipotekārajam kredītam no "Luminor" uz "Swedbank" 90 000 eiro apmērā. Viņa deklarētās parādsaistības ir 86 193 eiro, savukārt viņš ir izsniedzis aizdevumu 28 700 eiro apmērā.
Papildus Saeimas algai Smiltēns procentos no "Swedbank" saņēmis 96 eiro, 530 eiro un 1329 eiro. Vēl 7200 eiro ienākumos deklarēti no saimnieciskās darbības un komercdarbības, kā arī 579 eiro no valsts budžeta un citiem ienākumiem.
Ieguldījumu privātajos pensiju fondos Smiltēnam nav, tāpat viņam nav dzīvības apdrošināšanas.