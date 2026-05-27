Labas ziņas! Nedēļas nogalē kļūs siltāks
Šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Ziemeļrietumu vējš no jauna pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 14-19 metrus sekundē, negaisa laikā iespējamas vēl lielākas brāzmas. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi.
Piektdien, sestdien un svētdien vairs tikai vietām prognozēts īslaicīgs lietus. Nedēļas nogalē pūtīs lēns vējš. Naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz +3 grādiem; piektdien gaiss iesils līdz +13..+18 grādiem, sestdien un svētdien termometra stabiņš daudzviet pakāpsies virs +20 grādiem.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ bieži līs un vidējā gaisa temperatūra būs aptuveni divus grādus virs normas - gaidāms silts un mitrs laiks. Visticamāk, sāksies ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara.