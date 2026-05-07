Kur likt mazos skolas bērnus vasaras brīvlaikā? Mammu pieredzes stāsti
Tas laiks, kad bērni ar atvieglojumu uz trīs mēnešiem aiz sevis aizvērs skolas durvis, strauji tuvojas. Protams – kas gan var būt skaistāks par bezbēdīgu bērnības vasaru… Bet kā šo bezbēdīgo vasaru organizēt, ja bērns ir vēl tikai sākumskolnieks, bet vecākiem atvaļinājuma ir, cik ir?
Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās opcija – vecmāmiņa laukos, kas ar prieku uzņems mazbērnu, ir teju vai ekskluzīva. Lielākajai daļai Latvijas vecāku nākas kalt gaužām stratēģiskus plānus, lai mazie skolas bērni vasarā būtu pieskatīti, aprūpēti un kaut nedaudz arī izklaidēti. Kā to dabūt gatavu? Ar savu pieredzi dalās mammas, kas šim sarežģītajam procesam jau gājušas cauri.
Meklēt auklīti – draudzeni
Stāsta Iveta – 4, 9 un 11 gadus vecu bērnu mamma: "Šķiet, ka šī būs pirmā vasara, kad kaut nedaudz varēšu atslābt ar vasaras brīvlaika organizēšanu. Nu jau vecākās meitas ir gana lielas, līdz ar to kādu laiku varēs pavadīt arī mājās vienas. Tāpat arī katrai ir ieplānotas divas diennakts nometnes. Savukārt mazākajai vēl ir bērnudārzs ar dežūrgrupiņām. Bet iepriekš gāja raibi. Es centos meitas pieteikt maksimāli daudz dažādās dienas nometnēs. Katrs ar vīru izņēmām pa vienai atvaļinājuma nedēļai katrs un vēl vienu abi kopā. Vienu nedēļu meitenes paņēma vīra vecāki, bet visas pārējās es maksāju auklei. Šajā sakarā arī mans ieteikums citiem vecākiem, kas šobrīd atrodas līdzīgā situācijā – šajā vecumā bērniem vairs nav vajadzīga tik ļoti profesionāla aukle, kā tas ir mazu zīdainīšu gadījumā. Es par auklīti nolīgu draudzenes 14 gadus veco meitu. Patiesībā jau meitenei vairāk bija jāpilda tāda kā vecākās draudzenes, nevis auklītes loma. Apmierināti ar šo risinājumu bijām visi. Meitenes kopā spēlējās, vecākās “draudzenes” pavadībā devās pastaigās un uz rotaļu laukumiem. Skaidrs, ka 14 gadus vecai meitenei man arī nevajadzēja maksāt tik daudz, kā pieaugušai un profesionālai auklei. Tiešām no sirds iesaku meklēt šādu pieskatītāju – vecāko draugu."
Ir bērni, kas gluži vienkārši nav atstājami mājās vieni
Stāsta Alise – 10 gadus veca puiša mamma: "Manam dēlam jau desmit. Varētu likties – tas jau liels bērns, var arī viens pats padzīvoties pa māju. Bet es kā viņa mamma skaidri zinu, ka nevar gan. Dēls jau kopš mazotnes ir ļoti izklaidīgs, neuzmanīgs un absolūti tendēts uz visām iespējamajām nepatikšanām. Par ideju, ka viņš šobrīd varētu palikt mājās viens, man burtiski sāk raustīties plakstiņš. Tā kā atliek vien domāt visus iespējamos variantus, lai dēls būtu maksimāli pieskatīts. Situāciju nedaudz sarežģī fakts, ka esmu solomamma. Bet situāciju nedaudz atvieglo tas, ka aptuveni 60% no laika varu strādāt attālināti no mājām. Tad nu kaut kā mēģinām grozīties – dēls ir gan nācis līdz ar mani uz darbu, gan gājis uz visām iespējamajām nometnēm, par ko gan bija visai liela čīkstēšana, jo nu viņš man nav nometņu fans… Bet pagājušajā vasarā es pati aizsāku, manuprāt, ļoti brīnišķīgu iniciatīvu. Sākumā es pat necerēju, ka no tā visa kaut kas sanāks, bet es dēla klases vecāku čatā ierakstīju, ka varbūt vēl ir vecāki, kas uz maiņām gribētu pieskatīt citu bērnus – citā dienā atkal kāds cits un tā uz riņķi. Man par lielu pārsteigumu atsaucās seši vecāki. Un projekts izdevās pat ļoti veiksmīgs. Protams, uzreiz varu pateikt, ka nebūt nav viegli pieskatīt sešus bērnus, kad pašai vēl jāmēģina arī attālināti strādāt, bet es mierīgi varēju saraut tad, kad visus sešus pieskatīja kāds cits vecāks. Šogad gan ir palikuši tikai četri ieinteresētie vecāki, jo acīmredzot ne visi desmitgadnieki ir tik izklaidīgi kā manējais, bet arī tas ir labāk nekā nekas. No sirds iesaku aprunāties ar bērna klasesbiedru vecākiem par šo tēmu."
Kad par aukli kļūst videokamera
Stāsta Ivonna, 9 gadus vecu meitu mamma: "Man ir dvīņu meitas, kas pats par sevi ir ļoti liels izaicinājums, bet, runājot par vasaras brīvlaiku – šajā gadījumā ir plusi. Viņas ir divas un līdz ar to jūtas drošāk tad, kad esam spiesti viņas atstāt mājās vienas. Tāpat arī nav tik garlaicīgi kā tad, ja mājās esi viens. Es kaut kā ļoti uzticos savām meitenēm un jau pēc pirmās klases beigšanas viņām mēdza ik pa laikam palikt vienām. Tiesa gan – biju sarunājusi viņām kontrolētāju. Kaimiņu tante divas reizes dienā atnāk apskatīties, vai meitenēm viss kārtībā, kā arī uzsilda viņām manis atstātās pusdienas. Kaimiņienei par šo pakalpojumu maksāju tiešām simbolisku summu. Tāpat arī esmu salikusi videokameras gan mājā, gan pagalmā un jebkurā brīdī varu apskatīties, ko viņas dara un kā iet. Bieži sazvanāmies dienas laikā, un gods kam gods – līdz šim tiešām nekādu problēmu nav bijis. Katru vasaru ar vīru ņemam divas nedēļas atvaļinājumu – tajā laikā dodamies kādā ceļojumā un visādi citādi baudām vasaru. Arī visus vakarus un brīvdienas kvalitatīvi pavadām laiku kopā, līdz ar to par šo vasaru es vairs īpaši nesatraucos un scenārijs man ir zināms."
Rīgā sākumskolas vecuma bērniem būs iespēja doties uz skolu arī jūnijā, lai tur kvalitatīvi pavadītu brīvo laiku
Kā portālam Mammamuntetiem ziņo Rīgas pašvaldība: “Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām galvaspilsētā, Rīgas pašvaldība šogad jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes 1.–4. klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Nodarbības jaunāko klašu audzēkņiem jūnijā Rīgā tiek rīkotas pirmo reizi, un pēc šī pilotprojekta pašvaldība vērtēs, cik lielu atsaucību nodarbības guvušas un kādi uzlabojumi to rīkošanā būtu nepieciešami.
“Ideja nodrošināt iespēju skolas bērniem arī jūnijā turpināt nākt uz skolu, lai kvalitatīvi un jēgpilni pavadītu brīvo laiku, kamēr vecāki ir darbā, radusies, apvienojot, ja tā var teikt, patīkamo ar lietderīgo – zinām, ka daudz ģimeņu saskaras ar šo kā problēmu, ka nav kas pieskata sākumskolas vecuma bērnus, kad skolas gads ir beidzies. Vienlaikus Rīgā saredzējām šo kā iespēju dabiskā un bērniem interesantā veidā vēl papildus sekmēt vienotās skolas principu ieviešanu. Šīs brīvā laika pavadīšanas nodarbības notiks tikai un vienīgi latviešu valodā, un, jo vairāk laika bērni pavadīs vidē, kurā saziņa notiek valsts valodā, jo labāk viņos iesakņosies valodas prasme un izpratne par valodu,” norāda Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.
Jūnijā Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošās skolas un interešu izglītības iestādes organizēs dažādas aktivitātes savās telpās, bagātinot bērniem un jauniešiem pieejamo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu. Aktivitātes dalībniekiem palīdzēs ne vien dinamiski un aizraujoši iesākt vasaru, bet arī komunicēt ar vienaudžiem un atrast jaunus draugus, turpinot ikdienā lietot latviešu valodu arī ārpus mācību gada, kas ir viens no šogad plānotajiem atbalsta pasākumiem skolēniem sekmīgai latviešu valodas apguvei un izmantošanai ikdienā.
Aktivitāšu mērķis ir nodrošināt sākumskolas skolēniem drošas, saturiski daudzveidīgas un interesēm atbilstošas norises izglītojamo vasaras brīvlaikā, tādējādi sniedzot atbalstu vecākiem bērnu pieskatīšanā.
Aktivitāšu programma ietvers šādus elementus (katra iesaistītā izglītības iestāde veido savu programmu atbilstoši dalībnieku profilam):
- sportiskas norises, kas neprasa iepriekšēju sagatavotību;
- radošas darbnīcas;
- spēles un izklaidējošus pasākumus;
- latviešu valodas lietošanu nostiprinošas nodarbības.
Aktivitātes tiks īstenotas 30 dažādās norises vietās (izglītības un interešu izglītības iestādēs) visā pilsētā un ilgs 10 vai 15 dienas, nodrošinot 4 līdz 6 stundu garu programmu. Aktivitāšu norisē kopumā iesaistīsies 1042 bērni. Gandrīz puse no plānotajām vietām paredzēta atklātajās aktivitātēs, kurās varēs piedalīties ne tikai attiecīgās izglītības iestādes audzēkņi, bet jebkurš atbilstošā vecuma rīdzinieks.
Vecākus, kam interesē šis pakalpojums, aicinām sazināties ar savu izglītības iestādi. Atvērto aktivitāšu saraksts un informācija par pieteikšanās iespējām būs pieejama tīmekļvietnēs jaunatne.riga.lv un izglitiba.riga.lv.”