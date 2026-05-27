Jēkabpilī BMW vadītājs bēg no policijas un ietriecas autobusā. VIDEO
BMW vadītāju policija aizturēja (ekrānuzņēmums no video)
112

Jauns.lv/LETA

Trešdien Jēkabpilī kāds automašīnas BMW vadītājs, bēgot no policijas, ietriecies autobusā.

Sākotnējā informācija liecina, ka BMW vadītājs bēga no policijas un Zīlānu ielā, nesavaldot automašīnu, ietriecās autobusā, pavēstīja Valsts policija (VP).

Aculiecinieki ziņo, ka automašīna "BMW X5" autobusā ietriekusies pēc saslīdēšanas līkumā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informēja, ka sadursmē cilvēki nav cietuši. Mediķi apskatījuši četras negadījumā iesaistītas personas, taču nevienu nav bijusi vajadzība hospitalizēt.

